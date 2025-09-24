Prima pagină » Știri politice » Sorin Grindeanu îl felicită pe ministrul Alexandru Nazare: A reușit să-i convingă pe oficialii de la Bruxelles să accepte un DEFICIT de 8,4%

Sorin Grindeanu îl felicită pe ministrul Alexandru Nazare: A reușit să-i convingă pe oficialii de la Bruxelles să accepte un DEFICIT de 8,4%

24 sept. 2025, 23:32, Știri politice
Sorin Grindeanu îl felicită pe ministrul Alexandru Nazare: A reușit să-i convingă pe oficialii de la Bruxelles să accepte un DEFICIT de 8,4%

Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, l-a felicitat pe Alexandru Nazare, ministrul Economiei și al Finanțelor, pentru prestația sa de la Bruxelles. Ministrul, alături de prim-ministrul României, Ilie Bolojan, au discutat cu oficialii europeni pentru a-i convinge să accepte un deficit de 8,4% pentru România. 

Liderul interimar al PSD a declarat la Antena 3 CNN că pragul de 7% era dificil de atins de România la finalul acestui an.

„Eu vreau să îl felicit pe Alexandru Nazare că a reuşit să discute la Bruxelles, împreună cu primul-ministru, şi să existe acest deficit acceptat de 8,4. La un deficit de 7 nu putem să ajungem, nu ne închideam la 7 niciodată. Aici e o ţintă realistă pe care România poate să o atingă până la sfârșitul anului. E o treabă bună, pentru că ne dă posibilitatea să reglăm mai uşor anumite dezechilibre pe care le avem în economie”, a afirmat şeful interimar al PSD.

Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, sustine o conferinta de presa, la sediul Guvernului din Bucuresti, joi, 3 iulie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Sorin Grindeanu crede că investițiile programului „Anghel Saligny” vor putea continua pentru administrațiile locale:

„Cu 8,4 deficit se pot continua investiţiile, aşa cum spunea şi premierul. Mă refer la cele importante. Se pot continua investiţii pe «Anghel Saligny» care pentru noi sunt foarte importante, dar nu pentru PSD, ci pentru administraţiile publice locale. Ne este uşor la Bucureşti sau la Timişoara să ne gândim că la noi pe stradă este apă, asfalt sau că există şi gaz. Dar sunt multe localităţi care nu au aceste lucruri, iar investiţiile pe «Anghel Saligny» la asta se referă. Sunt în jur de 6.000 de investiţii de acest tip. 99 la sută dintre aceste investiţii sunt realizate de companii româneşti”.

Sursa Foto: Antena 3 CNN/ Mediafax Foto

Autorul recomandă: Sorin Grindeanu anunță că PSD va înainta pachetul de RELANSARE economică până la sfârșitul acestei săptămâni

Citește și

SĂNĂTATE SCHIMBARE majoră în spitale, de la 1 octombrie. Alexandru Rogobete: Managerii, obligați să publice rapoarte cu activitatea instituției
22:56
SCHIMBARE majoră în spitale, de la 1 octombrie. Alexandru Rogobete: Managerii, obligați să publice rapoarte cu activitatea instituției
POLITICĂ Grindeanu consideră că România trebuie să doboare dronele care încalcă spațiul aerian: „Sunt de acord cu Trump”
22:04
Grindeanu consideră că România trebuie să doboare dronele care încalcă spațiul aerian: „Sunt de acord cu Trump”
EXTERNE Două persoane au fost ucise și una rănită, într-un atac asupra unei clădiri din Dallas a Agenției pentru Imigrație a SUA. Atacatorul s-a SINUCIS
21:55
Două persoane au fost ucise și una rănită, într-un atac asupra unei clădiri din Dallas a Agenției pentru Imigrație a SUA. Atacatorul s-a SINUCIS
POLITICĂ Ce spune Grindeanu dacă nu cade de acord cu Bolojan pe reforma administrației: „Nu se poate merge mai departe altfel”
21:43
Ce spune Grindeanu dacă nu cade de acord cu Bolojan pe reforma administrației: „Nu se poate merge mai departe altfel”
POLITICĂ Sorin Grindeanu, sătul de amenințările lui Bolojan în privința demisiei: „Nu e o tactică care să ne impresioneze, nu asta așteaptă românii”
21:30
Sorin Grindeanu, sătul de amenințările lui Bolojan în privința demisiei: „Nu e o tactică care să ne impresioneze, nu asta așteaptă românii”
POLITICĂ Sorin Grindeanu: „Alegerile din Moldova sunt în pericol. Nu putem interveni și nici n-ar fi corect”
21:12
Sorin Grindeanu: „Alegerile din Moldova sunt în pericol. Nu putem interveni și nici n-ar fi corect”
Mediafax
Ilie Bolojan, despre discuțiile cu Comisia Europeană: Am convenit ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB / Guvernul prezintă vineri rectificarea de buget
Digi24
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
Cancan.ro
Vedeta PRO TV, în DOLIU! Și-a pierdut și tatăl, la doar 4 luni și jumătate după ce mama lui s-a stins din viață 😢
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Revoltă împotriva lui Mihai Popovici, tatăl campionului olimpic. „Fiul meu a mâncat lături la Dinamo!” Popovici: „Vă rog să vă adresați oficial CS Dinamo”
Mediafax
Bolojan, despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază: Am fost deschis la argumente
Click
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
Ce se întâmplă doctore
Vedeta care se luptă cu boala lyme! A ajuns la capătul puterilor. Imagini de pe patul de spital
observatornews.ro
Bolojan interzice cumulul pensie-salariu: dacă te-ai pensionat la 50 de ani, îţi găsesti de muncă la privat
StirileKanalD
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
KanalD
Imagini de coșmar! O “gaură neagră” a înghițit un bulevard cu tot cu mașini în Bangkok- VIDEO
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești prins cu 100 km/h în localitate. Se suspendă permisul sau scapi doar cu amendă?
Descopera.ro
A murit ultima DIVĂ a cinematografiei europene
Capital.ro
Avertisment pentru cei care scot bani de la bancomat. Butonul pe care trebuie să-l apăsați obligatoriu după recuperarea cardului
Evz.ro
Capcana luminii din Hessdalen. Un secol de cercetări și niciun răspuns despre cel mai bizar fenomen din Europa
A1
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Gheorghiță Sava, zis "Gicuță din Apărători", primește o LOVITURĂ DEVASTATOARE după condamnarea la închisoare. Ce a făcut familia artistului? Îl trădează în cel mai dur mod posibil
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Nivel fără precedent de infecții cu chikungunya în Franța
JUSTIȚIE O judecătoare de la Curtea de Apel Craiova JUBILEAZĂ după o sentință dată în cazul unui bărbat agresiv cu soția sa: „N-am vreun sentiment de milă”
23:28
O judecătoare de la Curtea de Apel Craiova JUBILEAZĂ după o sentință dată în cazul unui bărbat agresiv cu soția sa: „N-am vreun sentiment de milă”
ACTUALITATE Adrian Severin: „Este o derută în Rep. Moldova pentru că nu o să VOTEZE cu cine trebuie, se simte asta”
22:50
Adrian Severin: „Este o derută în Rep. Moldova pentru că nu o să VOTEZE cu cine trebuie, se simte asta”
ULTIMA ORĂ Benjamin Netanyahu sfidează țările europene după recunoașterea în valuri a statului PALESTINA: „Nu va exista niciun stat palestinian”
22:33
Benjamin Netanyahu sfidează țările europene după recunoașterea în valuri a statului PALESTINA: „Nu va exista niciun stat palestinian”
VIDEO JD Vance condamnă atacurile la adresa agenților forțelor de ordine și acuză Partidul Democrat /„VIOLENȚA politică a scăpat de sub control”
22:10
JD Vance condamnă atacurile la adresa agenților forțelor de ordine și acuză Partidul Democrat /„VIOLENȚA politică a scăpat de sub control”
ȘTIINȚĂ Motivul pentru care un speolog a stat izolat într-o peșteră timp de 6 luni, fără CEAS sau CALENDAR. Demonstrația sa a uluit comunitatea științifică
22:01
Motivul pentru care un speolog a stat izolat într-o peșteră timp de 6 luni, fără CEAS sau CALENDAR. Demonstrația sa a uluit comunitatea științifică
EMISIUNI Marius Tucă Show începe joi, 25 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 25 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu