Sorin Grindeanu îl felicită pe ministrul Alexandru Nazare: A reușit să-i convingă pe oficialii de la Bruxelles să accepte un DEFICIT de 8,4%

Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, l-a felicitat pe Alexandru Nazare, ministrul Economiei și al Finanțelor, pentru prestația sa de la Bruxelles. Ministrul, alături de prim-ministrul României, Ilie Bolojan, au discutat cu oficialii europeni pentru a-i convinge să accepte un deficit de 8,4% pentru România.

Liderul interimar al PSD a declarat la Antena 3 CNN că pragul de 7% era dificil de atins de România la finalul acestui an.

„Eu vreau să îl felicit pe Alexandru Nazare că a reuşit să discute la Bruxelles, împreună cu primul-ministru, şi să existe acest deficit acceptat de 8,4. La un deficit de 7 nu putem să ajungem, nu ne închideam la 7 niciodată. Aici e o ţintă realistă pe care România poate să o atingă până la sfârșitul anului. E o treabă bună, pentru că ne dă posibilitatea să reglăm mai uşor anumite dezechilibre pe care le avem în economie”, a afirmat şeful interimar al PSD.

Sorin Grindeanu crede că investițiile programului „Anghel Saligny” vor putea continua pentru administrațiile locale:

„Cu 8,4 deficit se pot continua investiţiile, aşa cum spunea şi premierul. Mă refer la cele importante. Se pot continua investiţii pe «Anghel Saligny» care pentru noi sunt foarte importante, dar nu pentru PSD, ci pentru administraţiile publice locale. Ne este uşor la Bucureşti sau la Timişoara să ne gândim că la noi pe stradă este apă, asfalt sau că există şi gaz. Dar sunt multe localităţi care nu au aceste lucruri, iar investiţiile pe «Anghel Saligny» la asta se referă. Sunt în jur de 6.000 de investiţii de acest tip. 99 la sută dintre aceste investiţii sunt realizate de companii româneşti”.

