Sorin Grindeanu, mesaj înainte de consultarea PSD: „Astăzi am făcut o chestiune pur tehnică. Mai multe amănunte diseară"

Sorin Grindeanu: „A continua să iei măsuri împotriva propriului popor este o greșeală” | Foto - Mediafax

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avut o scurtă declarație de presă după ce social-democrații au stabilit întrebarea care va fi pusă celor 5.000 de delegați în cadrul consultării interne de la ora 17:00. 

Sorin Grindeau a transmis că întrebarea pentru membri, adresată astăzi, în cadrul referendumului intern a fost adoptată în contextul economic și social al României. Întrebat despre posibile demisii din partea unor miniștrii, liderul PSD a transmis că lucrurile trebuie parcurse la momentul potrivit și a subliniat că astăzi a realizat „o chestiune pur tehnică”, care a fost anunțată din timp.

„Știți contextul și economic și social, e o întrebare pe care, așa cum am spus, am adoptat-o în Biroul Permanent Național, fără nici un vot împotrivă. Mai multe amănunte diseară. Înțeleg dorința dumneavoastră de a afla lucruri în plus, dar haideți să le parcurgem, fiecare dintre ele, la momentul potrivit. Astăzi am făcut o chestiune pur tehnică, în această dimineață, așa cum am anunțat de atâta timp”, a spus Sorin Grindeanu. 

PSD a decis întrebarea pentru membri. Social-democraţii votează azi dacă îl trimit acasă Bolojan

PSD va decide luni, prin vot, dacă își menține sau nu sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan. Consultarea internă, denumită „Momentul Adevărului”, va avea loc la Palatul Parlamentului, de la ora 17:00. Aproximativ 5.000 de membri ai organizațiilor județene și ai Consiliului Politic Național vor fi consultați. Înrebarea la care vor răspunde membrii Partidului Social Democrat este:

„Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni — cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile — plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali:

Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan? (Răspuns: DA/ NU)”, potrivit unor surse politice.

Întrebat de reporteri dacă Partidul Social Democrat pregătește o moțiune împotriva lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu a transmis că va anunța din timp dacă se va lua o astfel de decizie. Liderul social-democrat a subliniat că mai multe răspunsuri vor veni după ora 17:00.

„Ca de fiecare dată, eu am dat toate explicațiile din timp. Vă promit că același lucru vom face atunci când vom ajunge în acea etapă. Astăzi, acum, a fost pur o chestiune tehnică, așa cum am anunțat, o pe care am depășit-o. După masă, la ora 5, veți vedea mai multe”, a mai declarat liderul PSD. 

