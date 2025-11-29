Liderul PSD Sorin Grindeanu anunță, sâmbătă, pe Facebook, că nu va exista nicio taxă pe sere sau solarii și critică dur apariția unei astfel de prevederi într-un proiect legislativ aflat în discuție.

Grindeanu respinge categoric „astfel de abordări fiscale” care transformă efortul legitim de echilibrare a finanțelor publice „într-o hăituială a românilor și într-o goană de a pune taxe pe tot ce mișcă în țara asta”.

Președintele PSD precizează că măsura nu a fost discutată în Coaliția de guvernare.