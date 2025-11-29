Prima pagină » Știri politice » Sorin Grindeanu nu vrea taxă pe sere sau solarii: „Astfel de abordări trebuie să înceteze”

Sorin Grindeanu nu vrea taxă pe sere sau solarii: „Astfel de abordări trebuie să înceteze”

Olga Borșcevschi
29 nov. 2025, 11:42, Știri politice
Sorin Grindeanu nu vrea taxă pe sere sau solarii: „Astfel de abordări trebuie să înceteze”

Liderul PSD Sorin Grindeanu anunță, sâmbătă, pe Facebook, că nu va exista nicio taxă pe sere sau solarii și critică dur apariția unei astfel de prevederi într-un proiect legislativ aflat în discuție.

Grindeanu respinge categoric „astfel de abordări fiscale” care transformă efortul legitim de echilibrare a finanțelor publice „într-o hăituială a românilor și într-o goană de a pune taxe pe tot ce mișcă în țara asta”.

Președintele PSD precizează că măsura nu a fost discutată în Coaliția de guvernare.

„Nu a fost nicio discuție în Coaliție cu privire la impozitarea serelor și solariilor! Prin urmare, această taxă, strecurată pe furiș în lege, este în afara deciziei politice agreate de partidele care susțin Guvernul”, explică șeful PSD.
Grindeanu susține că „este inacceptabil pentru PSD ca ministerele care trebuie să transpună în lege deciziile Coaliției să adauge, de la ele putere, astfel de aberații, care nu fac decât să-i irite pe români, fără a rezolva nimic în plan bugetar!”
„Astfel de abordări trebuie să înceteze!”, insistă președintele PSD.
Pentru a corecta situația, Grindeanu spune că va cere partenerilor din Coaliție o intervenție de urgență în Parlament.
„Voi solicita partenerilor din Coaliție o intervenție legislativă de urgență, prin care să revenim la forma anterioară a legii, astfel încât serele, solariile și alte asemenea anexe gospodărești să fie scutite de impozit”, mai precizează social-democratul.
RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Colegii lui Nicușor Dan reacționează la dezvăluirile Gândul despre cercetările din tinerețe ale președintelui: „O bună parte din timp, fie n-a fost în România, fie a fost în România, dar nu s-a prezentat la Institut”
11:29
Colegii lui Nicușor Dan reacționează la dezvăluirile Gândul despre cercetările din tinerețe ale președintelui: „O bună parte din timp, fie n-a fost în România, fie a fost în România, dar nu s-a prezentat la Institut”
Gândul publică în exclusivitate studiile și activitățile de cercetare ale președintelui Nicușor Dan, de la Institutul de Matematică al Academiei: 23 de ani a studiat algebră abstractă și geometrie. Nicușor Dan a fost interesat de „curbe spațiale, varietăți proiective, suprafețe algebrice, fibrante vectoriale, varietăți abeliene și algebre gradate”
07:45
Gândul publică în exclusivitate studiile și activitățile de cercetare ale președintelui Nicușor Dan, de la Institutul de Matematică al Academiei: 23 de ani a studiat algebră abstractă și geometrie. Nicușor Dan a fost interesat de „curbe spațiale, varietăți proiective, suprafețe algebrice, fibrante vectoriale, varietăți abeliene și algebre gradate”
1 AN DE LA ANULARE 29 noiembrie. Românii se pregătesc de „hora parlamentarelor”, CCR amână validarea rezultatelor din primul tur de scrutin, iar Ciolacu anunță că se retrage din cursa pentru Cotroceni dacă alegerile prezidențiale sunt reluate
06:00
29 noiembrie. Românii se pregătesc de „hora parlamentarelor”, CCR amână validarea rezultatelor din primul tur de scrutin, iar Ciolacu anunță că se retrage din cursa pentru Cotroceni dacă alegerile prezidențiale sunt reluate
POLITICĂ Alexandru Nazare dă explicații pentru rectificarea bugetară: „Am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde nevoile sunt urgente”
23:07
Alexandru Nazare dă explicații pentru rectificarea bugetară: „Am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde nevoile sunt urgente”
EXCLUSIV Ministerul Economiei a ajuns o afacere de familie sub șefia lui Miruță. CV-ul ministrului a fost redactat de soțul șefei de cabinet pe care Miruță o plimba pe banii străinilor și o numește în CA-uri bănoase. Soțul Ioanei Răduca nu are nicio calitate oficială
19:45
Ministerul Economiei a ajuns o afacere de familie sub șefia lui Miruță. CV-ul ministrului a fost redactat de soțul șefei de cabinet pe care Miruță o plimba pe banii străinilor și o numește în CA-uri bănoase. Soțul Ioanei Răduca nu are nicio calitate oficială
FLASH NEWS Nicușor Dan semnează demisia lui Ionuț Moșteanu. Radu Miruță, ministrul Economiei, preia interimatul
19:00
Nicușor Dan semnează demisia lui Ionuț Moșteanu. Radu Miruță, ministrul Economiei, preia interimatul
Mediafax
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub Cod galben - HARTĂ
Digi24
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de foarte des români e afectată
Cancan.ro
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Adevarul
Mărturia virală a unei educatoare despre lipsa iubirii în familiile înstărite: „În ultima zi am plâns în toaletă, pe ascuns"
Mediafax
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
România intră în zona de risc hidric ridicat. Rezervele de apă ale Europei se epuizează
Cancan.ro
Gestul SFÂȘIETOR făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Cum decide creierul ce să-și amintească?
SPORT Începe Campionatul Regatului Unit. Unde se vede la TV cel mai important turneu de snooker al sfârșitului de an
11:39
Începe Campionatul Regatului Unit. Unde se vede la TV cel mai important turneu de snooker al sfârșitului de an
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Vreau să vorbesc jumătate de oră cu Nicușor DAN despre războiul hibrid”
11:30
Ion Cristoiu: „Vreau să vorbesc jumătate de oră cu Nicușor DAN despre războiul hibrid”
ACTUALITATE Nu au auzit imnul, dar au fost nevoiți să-l fredoneze. Moment „ridicol“ la depunerea jurământului militarilor români din București
11:28
Nu au auzit imnul, dar au fost nevoiți să-l fredoneze. Moment „ridicol“ la depunerea jurământului militarilor români din București
FLASH NEWS Alertă în Cehia: la fel ca în România, se folosesc din ce în ce mai multe antibiotice. Acest lucru prezintă riscuri semnificative, spun specialiștii
11:14
Alertă în Cehia: la fel ca în România, se folosesc din ce în ce mai multe antibiotice. Acest lucru prezintă riscuri semnificative, spun specialiștii

Cele mai noi