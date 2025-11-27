Ilie Bolojan răspunde criticilor lui Grindeanu, referitor la majorarea TVA-ului: „Își arată roadele – dar nu de pe o zi pe alta”

Ilie Bolojan a comentat declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, potrivit căruia majorarea TVA-ului nu și-a atins scopul în ceea ce privește banii aduși la bugetul de stat.
Întrebat dacă a purtat discuții cu Sorin Grindeanu, premierul a răspuns afirmativ:
„Da. Am discuții cu președinții de partide”
Referitor la criticile lui Sorin Grindeanu despre majorarea TVA-ului, Bolojan a precizat:
„Țin un dialog, dar aici sunt două tipuri de abordări: cele în spații private, în care lucrurile se desfășoară rațional, corect – cele din ședințele de guvern. Al doilea plan e cel de comunicare, în care apar poziționări diferite față de cele care se discută la masă
În spațiul public apar informații distorsionate și n-au legătura cu realitatea.
Creșterea TVA a fost o necesitate. Creșterea taxelor nu este un lucru bun.
Nazare a discutat cu toți cei implicați, a oferit detalii despre sumele colectate la finalul lunii octombrie, despre plata restanțelor – în aceste întâlniri au fost prezentate aceste probleme.”, a declarat Ilie Bolojan.
„Datele arată că TVA e la limita inferioară din UE. Măsurile prin care am tăiat sporurile, am redus angajările își arată roadele – dar nu de pe o zi pe alta.”, a precizat premierul.
„Pentru că ne-am împrumutat excesiv, plătim dobânzi mult mai mari decât alte țări care sunt în situația noastră. Trebuie să le scădem nu cu 1% ca acum, ci cu 2 sau 3%, dar asta se va întâmpla anul viitor. Nu e un stres dacă ne menținem disciplina fiscală”, a explicat el.
Sursa video: Digi24
Foto: Mediafax
