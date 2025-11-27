Prima pagină » Știri politice » Ilie Bolojan răspunde criticilor lui Grindeanu, referitor la majorarea TVA-ului: „Își arată roadele – dar nu de pe o zi pe alta”

Ilie Bolojan răspunde criticilor lui Grindeanu, referitor la majorarea TVA-ului: „Își arată roadele – dar nu de pe o zi pe alta”

Ruxandra Radulescu
27 nov. 2025, 21:39, Știri politice
Ilie Bolojan răspunde criticilor lui Grindeanu, referitor la majorarea TVA-ului: "Își arată roadele – dar nu de pe o zi pe alta"

Ilie Bolojan a comentat declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, potrivit căruia majorarea TVA-ului nu și-a atins scopul în ceea ce privește banii aduși la bugetul de stat. 

Întrebat dacă a purtat discuții cu Sorin Grindeanu, premierul a răspuns afirmativ:

„Da. Am discuții cu președinții de partide”

„În spațiul public apar informații distorsionate”

Referitor la criticile lui Sorin Grindeanu despre majorarea TVA-ului, Bolojan a precizat:

„Țin un dialog, dar aici sunt două tipuri de abordări: cele în spații private, în care lucrurile se desfășoară rațional, corect – cele din ședințele de guvern. Al doilea plan e cel de comunicare, în care apar poziționări diferite față de cele care se discută la masă

În spațiul public apar informații distorsionate și n-au legătura cu realitatea.

Creșterea TVA a fost o necesitate. Creșterea taxelor nu este un lucru bun.

Nazare a discutat cu toți cei implicați, a oferit detalii despre sumele colectate la finalul lunii octombrie, despre plata restanțelor – în aceste întâlniri au fost prezentate aceste probleme.”, a declarat Ilie Bolojan.

„Reformele își arată roadele, dar nu de pe o zi pe alta”

„Datele arată că TVA e la limita inferioară din UE. Măsurile prin care am tăiat sporurile, am redus angajările își arată roadele – dar nu de pe o zi pe alta.”, a precizat premierul.

„Pentru că ne-am împrumutat excesiv, plătim dobânzi mult mai mari decât alte țări care sunt în situația noastră. Trebuie să le scădem nu cu 1% ca acum, ci cu 2 sau 3%, dar asta se va întâmpla anul viitor. Nu e un stres dacă ne menținem disciplina fiscală”, a explicat el.

Sursa video: Digi24

Foto: Mediafax

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Bolojan vrea să interzică toate excepțiile din legea cumulului pensiei cu salariu, „mai puțin cele date de deciziile CCR”
22:07
Bolojan vrea să interzică toate excepțiile din legea cumulului pensiei cu salariu, „mai puțin cele date de deciziile CCR”
POLITICĂ Austeritatea marca Bolojan continuă și în 2026, în administrație: „Trebuie pusă presiune pe cheltuieli”
21:56
Austeritatea marca Bolojan continuă și în 2026, în administrație: „Trebuie pusă presiune pe cheltuieli”
FLASH NEWS Bolojan, gata să îi tragă la răspundere pe făptașii din Hidroelectrica: „Trebuie să răspundă pentru ce au făcut”
21:45
Bolojan, gata să îi tragă la răspundere pe făptașii din Hidroelectrica: „Trebuie să răspundă pentru ce au făcut”
FLASH NEWS Ilie Bolojan își caută scuze în scandalul jurnaliștilor: „N-am văzut ce s-a întâmplat”
21:29
Ilie Bolojan își caută scuze în scandalul jurnaliștilor: „N-am văzut ce s-a întâmplat”
În loc să-l demită, premierul Bolojan îl protejează pe ministrul Ionuț Moșteanu: “I-am spus: Capul sus! / Eu nu lucrez cu CV-uri”
21:15
În loc să-l demită, premierul Bolojan îl protejează pe ministrul Ionuț Moșteanu: “I-am spus: Capul sus! / Eu nu lucrez cu CV-uri”
POLITICĂ Ilie Bolojan speră ca noul proiect pe pensiile magistraților să treacă de CCR. Și mai dă o veste „specialilor”: „regula trebuie extinsă și la celelalte categorii”
21:14
Ilie Bolojan speră ca noul proiect pe pensiile magistraților să treacă de CCR. Și mai dă o veste „specialilor”: „regula trebuie extinsă și la celelalte categorii”
Mediafax
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei
Digi24
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”
Cancan.ro
Ce a pățit Mirela din Turnu Măgurele, după ce s-a mutat în Spania. Cum au poreclit-o colegii, după ce au aflat că este româncă
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
De ce a murit familia aflată în vacanță în Istanbul, potrivit raportului medico-legal. Ipoteza inițială a fost exclusă
Mediafax
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Lia Olguța Vasilescu: Am primit 142.687 de voturi din toată lumea
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Cancan.ro
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce vorbește
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Picăturile nazale ar putea combate un tip de cancer cerebral comun, dar mortal
ACTUALITATE Câți bani moștenesc copiii. Care este procentul stipulat de lege
22:43
Câți bani moștenesc copiii. Care este procentul stipulat de lege
SPORT Mainz, învinsă la Craiova! Oltenii lui Coelho URCĂ în clasamentul Conference League
22:04
Mainz, învinsă la Craiova! Oltenii lui Coelho URCĂ în clasamentul Conference League
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă BEST OF Marius Tucă Show – vineri, 28 noiembrie, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă BEST OF Marius Tucă Show – vineri, 28 noiembrie, de la ora 20.00
SCANDAL Adrian Papahagi, la un pas să fie „linșat” la o conferință teologică de către un preot. Alți preoții au intervenit în forță și l-au scos din sală pe agresor
21:58
Adrian Papahagi, la un pas să fie „linșat” la o conferință teologică de către un preot. Alți preoții au intervenit în forță și l-au scos din sală pe agresor
SPORT România, victorie CATEGORICĂ la Mondialul de handbal feminin! Am spulberat Croația, urmează Japonia sâmbătă
21:15
România, victorie CATEGORICĂ la Mondialul de handbal feminin! Am spulberat Croația, urmează Japonia sâmbătă
ECONOMIE Bolojan se laudă cu un eșec: „Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2%” / Colectăm mai mult și pentru că reușim să colectăm mai bine”. Doar că încasările sunt sub inflație, deci guvernul Bolojan nu a reușit să colecteze nici TVA-ul generat de creșterile de prețuri
20:19
Bolojan se laudă cu un eșec: „Încasările nete din TVA au crescut cu 9,2%” / Colectăm mai mult și pentru că reușim să colectăm mai bine”. Doar că încasările sunt sub inflație, deci guvernul Bolojan nu a reușit să colecteze nici TVA-ul generat de creșterile de prețuri