Ilie Bolojan răspunde criticilor lui Grindeanu, referitor la majorarea TVA-ului: „Își arată roadele – dar nu de pe o zi pe alta”

Ilie Bolojan a comentat declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, potrivit căruia majorarea TVA-ului nu și-a atins scopul în ceea ce privește banii aduși la bugetul de stat.

Întrebat dacă a purtat discuții cu Sorin Grindeanu, premierul a răspuns afirmativ:

„Da. Am discuții cu președinții de partide”

Referitor la criticile lui Sorin Grindeanu despre majorarea TVA-ului, Bolojan a precizat:

„Țin un dialog, dar aici sunt două tipuri de abordări: cele în spații private, în care lucrurile se desfășoară rațional, corect – cele din ședințele de guvern. Al doilea plan e cel de comunicare, în care apar poziționări diferite față de cele care se discută la masă

În spațiul public apar informații distorsionate și n-au legătura cu realitatea.

Creșterea TVA a fost o necesitate. Creșterea taxelor nu este un lucru bun.

Nazare a discutat cu toți cei implicați, a oferit detalii despre sumele colectate la finalul lunii octombrie, despre plata restanțelor – în aceste întâlniri au fost prezentate aceste probleme.”, a declarat Ilie Bolojan.