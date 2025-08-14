Prima pagină » Știri politice » Sorin Grindeanu s-a întâlnit cu Michael Dickerson. Discuții despre Visa Waiver și prezența militară a SUA în România

Alexandru Tudor
14 aug. 2025, 12:24, Știri politice
Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, s-a întâlnit joi cu Michael Dickerson, Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la București. Într-un comunicat de presă, Sorin Grindeanu a transmis că a fost vorba despre „discuții punctuale” pe teme de interes strategic pentru România, „ca pilon de stabilitate la Marea Neagră și în cadrul Flancului Estic al NATO”.

Suntem interesați, în primul rând, de consolidarea prezenței militare americane în România, dar și de creșterea relevanței României în noul context geopolitic având în vedere întâlnirea de mâine, din Alaska, dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin.

Dincolo de rolul de factor de stabilitate în regiune, România trebuie să devină și un actor important în industria de apărare europeană”, a precizat Sorin Grindeanu.

Președintele Camerei Deputaților a mai adăugat că pentru România un subiect important în plan bilateral îl reprezintă și Programul Visa Waiver.

Consider că există o fereastră de oportunitate pentru ca SUA să revină asupra deciziei și să includă din nou România în acest program. Un pas în această direcție ar însemna inclusiv o confirmare a creșterii relevanței României în noua configurație geostrategică”, a mai transmis Sorin Grindeanu.

FOTO: Facebook / Sorin Grindeanu

