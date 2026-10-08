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Sorin Grindeanu spune că alegerile anticipate ar putea avea loc în luna februarie: „Vom fi pregătiți, ca de fiecare dată, să câștigăm alegerile”

Ruxandra Radulescu
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Liderul Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat, joi seară la Antena 3, că scenariul în care PNL se va retrage în opoziție ar contura și posibilitatea alegerilor anticipate, ce ar putea avea loc, potrivit liderului PSD, chiar în luna februarie a anului viitor. Totodată, acesta a subliniat că social-democrații sunt pregătiți să obțină majoritatea voturilor.

Întrebat dacă o posibilă ieșire a liberalilor de la guvernare și căderea guvernului Niculescu ar duce la dizolvarea Parlamentului, Grindeanu a precizat că următoarea rundă de alegeri anticipate ar putea avea loc în luna februarie, 2027. De asemenea, Grindeanu a transmis un mesaj adversarilor politici, în care a declarat că PSD este pregătit să câștige alegerile.

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„Consider scenariul anticipatelor unul prost pentru Romania, dar vă asigur că PSD va fi pregătit și pentru acest scenariu. Să nu aibă niciun fel de dubii cei care pregătesc scenarii de acest tip.

PSD nu își dorește un scenariu prost pentru România, acela al alegerilor anticipate, pentru că cel mai rapid în februarie s-ar organiza, dar dacă asta vor toți, vom fi pregătiți. Vom fi pregătiți, ca de fiecare dată, să câștigăm alegerile”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu, după discuțiile cu Luca Niculescu: „Ne dorim o majoritate asumată și nu ne interesează funcțiile”

Sorin Grindeanu a purtat joi discuții cu premierul desemnat, Luca Niculescu, în vederea formării unui Executiv. Liderul social-democraților a transmis, ulterior, în cadrul unei conferințe de presă, că partidul își dorește să fie parte a soluției și a făcut presiuni pe PNL și UDMR să intre în guvernul Niculescu, alături de PSD.

„I-am spus că ne dorim o majoritate asumată și nu ne interesează funcțiile. Fac apel la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică și să pună umărul acum la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun”,  a declarat liderul social-democraților.

Siegfried Mureșan a transmis, însă, că liberalii refuză ”oferta” social-democraților și a punctat că partidul lui Bolojan a fost dispus să își asume guvernarea și să rezolve problemele României, însă PSD s-a opus, la acel moment.

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