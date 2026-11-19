Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis joi, 19 noiembrie, că social-democrații vor susține majorarea pensiilor în 2027, în cadrul negocierilor pentru bugetul de anul viitor. Întrebat despre posibilitatea unei indexări cu 7,3-7,4%, Grindeanu a spus că șansele sunt de 100% din perespectiva PSD.

Sorin Grindeanu a argumentat că majoritatea pensionarilor români au venituri mici și mijlocii și că situația acestora trebuie avută în vedere la elaborarea bugetului pentru 2027.

„Avem o lege pe care trebuie să o punem în aplicare. Și PSD-ul asta va susține. Și asta va susține când vom discuta despre buget”, a declarat Sorin Grindeanu la Digi24, întrebat dacă social-democrații garantează creșterea pensiilor anul viitor.

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Întrebat dacă esimtează la 50% șansele ca pensiile să fie indexate cu aproximativ 7,3% – 7,4%, Grindeanu a spus că partidul său susține integral această majorare.

„În perspectiva PSD, treceți în dreptul PSD 100% majorarea pensiilor”, a mai punctat liderul social-democraților.

Referitor la eventuale piedici, dacă ministrul Finanțelor sau constrângerile bugetare ar putea împiedica aplicarea măsurii, președintele PSD a spus că „nimeni nu vrea să încurce”.

Majorarea pensiilor urmează să fie discutată în cadrul negocierilor pentru bugetul pe 2027

Deși Grindeanu a dat asigurări că PSD va susține indexarea pensiilor, procentul creșterii și aplicarea măsurii rămân de stabilit. Majorarea ar însemna aproximativ 206 lei în plus pentru pensia medie și cheltuieli suplimentare de aproximativ 11,3 miliarde de lei într-un an, arată o simulare realizată pe baza datelor publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pentru septembrie 2026.

Și premierul Luca Niculescu a garantat că pensiile românilor vor crește anul viitor, dar nu a confrimat procentul propus de ministrul Muncii. Dacă Guvernul va adopta indexarea de 7,3%, pensia medie calculată pe baza datelor din septembrie 2026 ar depăși 3.000 de lei.