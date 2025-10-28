Sorin Grindeanu taxează derapajele Guvernului Bolojan cu OUG 52: „I-a trebuit o lună și jumătate ca să repare PROSTIA făcută”

Sorin Grindeanu a vorbit în cadrul conferinței de presă susținute la sediul PSD Teleroman despre Ordonanța 52 a guvernului Bolojan, care viza reducerea anumitor cheltuieli în primării. Executivul a modificat luni acest amendament, în urma tensiunilor generate în coaliție.

Modificarea adusă luni la OUG 52 permite cheltuielile efectuate din donații și sponsorizări ori cheltuielile de la evenimentele speciale (festivaluri de artele spectacolului, evenimente de diplomație culturală, târguri de carte, expoziții, bienale etc.).

Sorin Grindeanu a comentat referitor la acest aspect: „Guvernului i-a trebuit o lună și jumătate ca să repare prostia făcută”.

Executivul condus de Ilie Bolojan a modificat luni 27 octombrie OUG 52, duupă ce s-a reunit într-o ședință extraordinară de Guvern

Primăriile pot astfel să elibereze certificate de naștere sau deces și să efectueze cheltuieli cu festivalurile sau târgurile, care fuseseră inițial înghețate de guvernul Bolojan.

Modificări la OUG 52 anunțate de Guvern

Guvernul a anunțat ulterior că au fost aprobate o serie de modificări și completări la Ordonanța de Urgență nr. 52/2025, introducând „excepții justificate” pentru următoarele categorii de cheltuieli:

-Studii și activitate de consultanță necesară pentru pregătirea proiectelor de investiții și depunerea cererilor de finanțare, inclusiv a celor finanțate din fonduri europene;

-Activități cultural-artistice și de patrimoniu, desfășurate potrivit OG nr. 51/1998, Legii nr. 186/2003 și Legii nr. 422/2001;

-Cheltuieli aferente asistenței juridice referitoare la arbitrajele litigiile internaționale;

-Alte cheltuieli cu impact bugetar redus, dar necesare pentru buna funcționare a unor servicii publice esențiale furnizate de structuri ale administrației central, fără a fi necesară aprobarea prin memorandum.

„De asemenea, a fost introdus un mecanism flexibil la nivelul autorităților publice locale: în situațiile în care o cheltuială nu poate fi amânată după 1 ianuarie 2026, ordonatorii de credite pot aproba, pe baza unei note justificative, derogări de la limitările impuse de OUG nr. 52/2025, fără a mai fi necesară promovarea unui memorandum în Guvern.

