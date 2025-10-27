Bolojan convoacă o ședință extraordinară de Guvern ca să-și modifice propria OUG 52, după ce Gândul a arătat cum a blocat primăriile din țară – SURSE

Executivul condus de Ilie Bolojan se reunește luni, de la ora 16:00, într-o ședință extraordinară de Guvern. Surse guvernamentale spun că, în această ședință, se va corecta Ordonanța 52, despre care Gândul a scris că a blocat unele primării din țară.

Mai exact, Gândul a arătat în exclusivitate, încă de pe 7 octombrie, cum primarii s-au plâns lui Ilie Bolojan, pe grupul Asociației Municipiilor din România, că nu mai pot elibera certificate de deces și de naștere din cauza constrângerilor bugetare prevăzute în OUG 52. (VEZI AICI)

Astfel, în ședința extraordinară de luni se vor opera modificări, astfel încât primăriile să își poată bugeta unele cheltuieli, precizează sursele citate.

Foto: gov.ro

