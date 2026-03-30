Prima pagină » Știri politice » Șoșoacă: Dacă aș candida la alegerile prezidențiale, aș câștiga președinția din primul tur. Mulțumesc, domnilor procurori

Șoșoacă: Dacă aș candida la alegerile prezidențiale, aș câștiga președinția din primul tur. Mulțumesc, domnilor procurori

Diana Șoșoacă a făcut declarația zilei la ieșirea de la Parchetul General. Senatoarea susține că, dacă ar candida în acest moment la alegerile prezedențiale, ar conduce detașat cursa și ar câștiga din primul tur.

Diana Șoșoacă susține că ar avea șanse să câștige algerile prezidențiale, în cazul unui nou tur

Foto: Mediafax

Foto: Mediafax

Diana Șoșoacă, lidera partidului SOS, a fost chemată din nou la Parchetul General în dosarul în care este acuzată de 11 infracțiuni. Printre acestea se regăsesc promovarea ideologiilor extremiste și negarea Holocaustului. Procurorii au propus și efectuarea unei expertize psihiatrice, măsură pe care europarlamentara o califică drept „abuzivă, bolșevică și fascistă”. La ieșirea de la Parchet, sub încurajările fanilor săi, Diana Șoșoacă a făcut o declarație neașteptată. Senatoarea susține că, dacă ar avea loc alegeri prezidențiale în acest moment, ar ieși pe primul loc.

L-am anunțat că nu voi ceda niciodată, nu voi tăcea, i-am spus… dacă doriți, știu cum sunt politicienii, dar dvs. n-ați mai întâlnit om politic ca mine. Mie nu-mi este frică, și mai mult decât atât, i-am și mulțumit: „Vă mulțumesc, domnule procuror, și întreg Parchetului General, pentru că, datorită acțiunilor dvs., hărțuirilor dvs. politice la care mă supuneți, la acest moment, atât partidul SOS România, cât și eu, avem niște procente inimaginabil de mari. Iar eu, dacă aș candida la Președinția României acum, aș conduce detașat și aș câștiga alegerile prezidențiale din primul tur. Mulțumesc Parchetului General pentru hărțuirea pe care a disus-o împotriva mea și care m-a propulsat”, a declarat Diana Șoșoacă.

