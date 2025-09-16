Șeful ANAF spune că așteaptă „cu nerăbdare” să colaboreze cu SRI pentru combaterea marii evaziuni. Adrian Nicușor Nica găsește foarte bună ideea lui Nicușor Dan ca Serviciul Român de Informații să se preocupe de evaziunea fiscală. „O idee foarte bună”, comentează Nica.

Șeful ANAF a fost întrebat, luni, la Parlament, dacă s-au făcut demersuri în sensul unei colaborări între cele două instituții.

„Este o idee foarte bună. Toate instituțiile trebuie să coopereze în combatere evaziunii. ANAF nu este singura instituție cu atribuții în combatere a evaziunii și este o idee foarte bună și aștept cu nerăbdare”, a răspuns Nica.

Acesta nu știe cum va arăta colaborarea cu SRI pe segmentul combaterii evaziunii fiscale și nici nu susține ideea unui protocol inter-instituțional.

„Nu neapărat cu noțiunea de protocol, dar pentru că a tot fost discutat în spațiul public, noi avem în momentul de față și urmează în perioada următoare și o să vă invităm la un protocol pe care îl vom semna cu alte instituții ale statului, instituții care reglementează domenii interesante”, a explicat Nica.

Pe 3 iunie, președintele Nicușor Dan anunța că avem o problemă cu marea evaziune fiscală și că este nevoie ca instituțiile, inclusiv serviciile secrete, să se preocupe de această chestiune.

Declarația a stârnit un comentariu al lui Ion Cristoiu. Scriitorul și publicistul se întreba, la vremea aceea, dacă acest „cadou” făcut serviciilor este „urmare a unei înțelegeri”.

„Serviciile vor pune la îndemâna lui Nicușor Dan un bulan mai mare pentru că el e și mai mic, așa mai băiețaș, unul mare așa să dea și, evident, serviciile vor fi atât de puternice. Întrebarea care se pune este dacă acest cadou făcut serviciilor, că ele de-abia așteaptă, este urmarea unei înțelegeri, unui miș-maș dinainte, de prin decembrie 2024, când el a devenit ales sau a venit acum peste noapte”, a consemnat publicistul în „pastila” sa zilnică.

RECOMANDAREA AUTORULUI: