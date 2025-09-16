Prima pagină » Știri politice » SRI să combată marea EVAZIUNE! / Șeful ANAF nu știe cum va colabora cu SRI, dar așteaptă „cu nerăbdare”

SRI să combată marea EVAZIUNE! / Șeful ANAF nu știe cum va colabora cu SRI, dar așteaptă „cu nerăbdare”

16 sept. 2025, 13:53, Știri politice
SRI să combată marea EVAZIUNE! / Șeful ANAF nu știe cum va colabora cu SRI, dar așteaptă „cu nerăbdare”

Șeful ANAF spune că așteaptă „cu nerăbdare” să colaboreze cu SRI pentru combaterea marii evaziuni.  Adrian Nicușor Nica găsește foarte bună ideea lui Nicușor Dan ca Serviciul Român de Informații să se preocupe de evaziunea fiscală. „O idee foarte bună”, comentează Nica.

Șeful ANAF  a fost întrebat, luni, la Parlament, dacă s-au făcut demersuri în sensul unei colaborări între cele două instituții.

„Este o idee foarte bună. Toate instituțiile trebuie să coopereze în combatere evaziunii. ANAF nu este singura instituție cu atribuții în combatere a evaziunii și este o idee foarte bună și aștept cu nerăbdare”, a răspuns Nica.

Acesta nu știe cum va arăta colaborarea cu SRI pe segmentul combaterii evaziunii fiscale și nici nu susține ideea unui protocol inter-instituțional.

„Nu neapărat cu noțiunea de protocol, dar pentru că a tot fost discutat în spațiul public, noi avem în momentul de față și urmează în perioada următoare și o să vă invităm la un protocol pe care îl vom semna cu alte instituții ale statului, instituții care reglementează domenii interesante”, a explicat Nica.

Pe 3 iunie, președintele Nicușor Dan anunța că avem o problemă cu marea evaziune fiscală și că este nevoie ca instituțiile, inclusiv serviciile secrete, să se preocupe de această chestiune.

Declarația a stârnit un comentariu al lui Ion Cristoiu. Scriitorul și publicistul se întreba, la vremea aceea, dacă acest „cadou” făcut serviciilor este „urmare a unei înțelegeri”.

„Serviciile vor pune la îndemâna lui Nicușor Dan un bulan mai mare pentru că el e și mai mic, așa mai băiețaș, unul mare așa să dea și, evident, serviciile vor fi atât de puternice.

Întrebarea care se pune este dacă acest cadou făcut serviciilor, că ele de-abia așteaptă, este urmarea unei înțelegeri, unui miș-maș dinainte, de prin decembrie 2024, când el a devenit ales sau a venit acum peste noapte”a consemnat publicistul în „pastila” sa zilnică. 

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mediafax
Stenograme. Cum recruta Potra tineri pentru a fi mercenari: „Ai mai fost în vreun conflict? Știi instrucție de front, cunoști ambuscade?”
Digi24
„Nu mai înotați în canalele noastre! Și puneți ceva pe voi!” Româncă expulzată din Veneția din cauză că s-a scăldat în Canal Grande
Cancan.ro
Nicușor Dan, primele declarații despre Ionuț, SPP-istul care a incitat domnișoarele. Ce s-a întâmplat cu el?
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Companiile preferă „angajații maturi, cu rate și copii”. Tinerii români, în topul șomajului european: „Nu vrem să fim sclavi pe plantație”
Mediafax
Procurorul general a prezentat amploarea atacurilor cibernetice asupra României: Rețea cu sute de pagini de Facebook și 22.000 de boți pe TikTok
Click
Orașul din România care interzice complet coroanele de flori în cimitire. Ce amenzi riscă cei care vor încălca noua regulă
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Un bărbat care a vrut să se sinucidă s-a aruncat de la etaj și a căzut peste o femeie pe care a ucis-o. El este în spital
Digi24
Părinții unui tânăr de 18 ani l-au denunțat pentru că ar fi vrut să lupte de partea Ucrainei
Cancan.ro
Ce a făcut Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, după accidentul cauzat. Avem SINGURELE IMAGINI
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Primarul care de 7 ani promite canalizare în comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Ursoaica care a atacat un bărbat din Mureș, împușcată după 33 de ore de căutări. Care este starea de sănătate a victimei
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Incident cu o Mazda pe Autobahn. Airbag-urile au sărit din senin
Descopera.ro
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Capital.ro
Călin Georgescu era sigur din 2019 că va fi președintele României. Pe cine ar fi pus ministru de Justiție
Evz.ro
A murit Robert Redford. Marele actor avea 89 de ani
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
RadioImpuls
„Nu e treaba mea, dar așteptam demult să luați o asemenea decizie”. Ce a apărut pe contul de socializare al Doinei Teodoru după mesajul cu subînțeles postat de actriță în urmă cu mai multe zile în legătură cu despărțirea de Cătălin Scărlătescu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Cum a căzut Hitler în capcana enormității spațiului rusesc