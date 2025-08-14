Prima pagină » Știri politice » STENOGRAME! Primarii au luat foc după OUG care blochează proiectele din PNRR: „Ne putem urca în mașini să venim la Guvern”/ „Ne sabotăm singuri”

14 aug. 2025, 17:38, Știri politice
Edilii din țară sunt revoltați după ce, spun ei, o ordonanță de urgență care blochează unele proiecte de investiții finanțate din bugetul de stat și din fonduri europene (PNRR) a fost pusă în transparență de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) fără consultarea lor prealabilă.

Gândul a intrat în posesia unor stenograme de pe grupul de WhatsApp al Asociației Municipiilor din România (AMR):

Primarii, mesaje dure pe grupul AMR

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei (PSD): „Această OUG nu a intrat în dezbatere publică și ne afectează grav! Solicităm azi să se amâne până se vorbește și cu noi!”.

Constantin Toma, primarul PSD de Buzău: „Se blochează tot PNRR-ul, inclusiv proiectele care sunt din grant! Nu putem fi de acord cu așa ceva!”.

Antal Árpád, primar UDMR de Harghita: „Iar ne sabotăm singuri! Oprim PNRR în luna august, când se lucrează pe toate șantierele, și s-ar putea să revină în decembrie, când nu se face nimic! Asta, după ce am semnat pe proprie răspundere că vom finaliza aceste proiecte”/ „Nu există o decizie în coaliție”.

Cristian Gentea, primar Pitești: „Ce facem? Oricum nu ne aude nimeni…”/ „Nu poți să adopți o ordonanță cu un asemenea impact de pe azi pe mâine!”.

Lia Olguța Vasilescu (alt mesaj): „Problema este că noi am decopertat străzile sau blocurile. Înțelesesem că se opresc doar cele neîncepute, acum este cu totul altceva!”.

Mario de Mezzo, primar PNL de Slatina: „Uraaaa! Eu urlu singur de 2 luni. Singur din PNL și fără sprijinul AMR”. „Eu am anunțat public că nu voi iniția proteste împotriva lui Bolojan, dar dacă ies doi primari în stradă, acolo sunt cu ei. Aștept o strigare”.

Lucian Viziteu (USR), primar Bacău: „Dacă credeți că ajută, ne putem urca în mașini să venim toți mâine (joi – n.red.) la ședința de Guvern”.

Laurențiu Georgică Șonchereche, primar Fetești: „Nu se poate așa ceva! Avem proiecte pe PNRR în implementare. Dacă va face asta, noi ce mai căutăm aici?”.

Ce prevede proiectul de OUG care a nemulțumit primarii

Proiectul aflat în transparență la MIPE vizează oprirea proiectelor finanțate prin PNRR aflate într-un stadiu de execuție mai mic de 30%, cu posibilitatea continuării lor doar printr-un memorandum de Guvern, obținut cu dificultate. Cele aflate peste pragul de 30% pot continua, dar necesită aviz de la MIPE și garanția finalizării până în august 2026, când se încheie oficial programul.

Premierul Ilie Bolojan le-a răspuns primarilor, pe același grup, cu un mesaj în 10 puncte prin care îi anunță că România nu mai are capacitate financiară pentru toate contractele semnate.

„aBună seara, stimați colegi!
Din respect pentru mandatele dvs și pentru AMR fac următoarele precizări:

  1. România NU mai are capacitatea financiară de a asigura plățile pentru toate contractele de finanțare semnate în ultimii ani. Doar pe PNRR supracontractarea depășește aproape 20 de miliarde de euro. La aceste sume se adaugă Anghel Saligny, CNI, Transporturile, Sănătatea, supracontractarile pe POR și pe celelalte linii de finanțare.
  2. Comisia Europeană ne-a condiționat, pe bună dreptate, să reziliem unilateral toate contractele care nu au lucrările începute. Altfel, ne-am agrava și mai mult situația.
  3. O bună parte din contractele inițial cuprinse în PNRR, nu mai pot fi finanțate din program și au fost scoase de la finanțare. De ce? Pentru că nu avem aprobare decât pentru jumătate din componenta de împrumut, datorita deficitului enorm și a problemelor proiectelor ( licitații neconforme, lucrări ce nu pot fi terminate etc.)
  4. Pe Valul Renovării sunt semnate contracte de finanțare de 32 de miliarde lei, din care 11 miliarde supracontractare.
  5. Contractele de finanțare care nu au contractele de lucrări semnate vor fi denunțate unilateral. Reprezinta puțin peste 5 miliarde lei.
    Cu părere de rău, am avut 3 ani să le semnăm.
  6. Contractele semnate, aflate într-un stadiu de peste 30 %, se vor continua si finanța chiar dacă nu mai sunt în PNRR.
  7. Contractele aflate într-un stadiu de sub 30 % se vor analiza. Dacă se pot termina până anul viitor și nu sunt probleme cu ele, li se va asigura finanțarea. Decizia se va adopta prin memorandum în ședința de guvern.
    Asigurarea acestor sume va fi posibilă dacă ne reducem cheltuielile, ne creștem veniturile și eșalonam investiții în alte sectoare.
  8. Toate datele sunt cunoscute de la sfârșitul lunii iulie, după închiderea negocierilor cu Comisia Europeană.
    Situația a fost prezentată și în ședința de guvern cât și în cea de coaliție.
  9. Dacă nu luam aceste măsuri, plus altele, în toamnă vom intra în incapacitate de plată și nu vor mai fi bani nici pentru cele începute.
  10. Având în vedere situația dificilă in care suntem va fi o ușurare pentru mine când nu voi mai premier. Însă, cât voi fi pe această funcție, voi face ceea ce trebuie pentru România”, a fost răspunsul premierului Bolojan.

Foto: Alexandru Dobre/ Mediafax

