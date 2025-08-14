STENOGRAME! Primarii au luat foc după OUG care blochează proiectele din PNRR: „Ne putem urca în mașini să venim la Guvern”/ „Ne sabotăm singuri”

Edilii din țară sunt revoltați după ce, spun ei, o ordonanță de urgență care blochează unele proiecte de investiții finanțate din bugetul de stat și din fonduri europene (PNRR) a fost pusă în transparență de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) fără consultarea lor prealabilă.
Gândul a intrat în posesia unor stenograme de pe grupul de WhatsApp al Asociației Municipiilor din România (AMR):
Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei (PSD): „Această OUG nu a intrat în dezbatere publică și ne afectează grav! Solicităm azi să se amâne până se vorbește și cu noi!”.
Constantin Toma, primarul PSD de Buzău: „Se blochează tot PNRR-ul, inclusiv proiectele care sunt din grant! Nu putem fi de acord cu așa ceva!”.
Antal Árpád, primar UDMR de Harghita: „Iar ne sabotăm singuri! Oprim PNRR în luna august, când se lucrează pe toate șantierele, și s-ar putea să revină în decembrie, când nu se face nimic! Asta, după ce am semnat pe proprie răspundere că vom finaliza aceste proiecte”/ „Nu există o decizie în coaliție”.
Cristian Gentea, primar Pitești: „Ce facem? Oricum nu ne aude nimeni…”/ „Nu poți să adopți o ordonanță cu un asemenea impact de pe azi pe mâine!”.
Lia Olguța Vasilescu (alt mesaj): „Problema este că noi am decopertat străzile sau blocurile. Înțelesesem că se opresc doar cele neîncepute, acum este cu totul altceva!”.
Mario de Mezzo, primar PNL de Slatina: „Uraaaa! Eu urlu singur de 2 luni. Singur din PNL și fără sprijinul AMR”. „Eu am anunțat public că nu voi iniția proteste împotriva lui Bolojan, dar dacă ies doi primari în stradă, acolo sunt cu ei. Aștept o strigare”.
Lucian Viziteu (USR), primar Bacău: „Dacă credeți că ajută, ne putem urca în mașini să venim toți mâine (joi – n.red.) la ședința de Guvern”.
Laurențiu Georgică Șonchereche, primar Fetești: „Nu se poate așa ceva! Avem proiecte pe PNRR în implementare. Dacă va face asta, noi ce mai căutăm aici?”.
Proiectul aflat în transparență la MIPE vizează oprirea proiectelor finanțate prin PNRR aflate într-un stadiu de execuție mai mic de 30%, cu posibilitatea continuării lor doar printr-un memorandum de Guvern, obținut cu dificultate. Cele aflate peste pragul de 30% pot continua, dar necesită aviz de la MIPE și garanția finalizării până în august 2026, când se încheie oficial programul.
Premierul Ilie Bolojan le-a răspuns primarilor, pe același grup, cu un mesaj în 10 puncte prin care îi anunță că România nu mai are capacitate financiară pentru toate contractele semnate.
„aBună seara, stimați colegi!
Din respect pentru mandatele dvs și pentru AMR fac următoarele precizări:
