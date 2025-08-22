SURSE AEP, PENTRU GÂNDUL: O delegație americană este la București. Ce face aici și ce investighează

O delegație americană a fost prezentă la sediul Autorității Electorale Permanente, fapt confirmat de surse din instituție.

Potrivit informațiilor, AEP lucrează la un comunicat, pentru buna informare a cetățenilor. În spațiul public circulă informații că discuțiile ar fi inclus și momentul anulării alegerilor prezidențiale, din decembrie 2024.

Surse au precizat pentru Gândul că vizita a avut drept scop „discuții pe bunele practici”, însă nu au dorit să precizeze dacă discuțiile au atins și subiectul anulării alegerilor.

Jurnalista Anca Alexandrescu a fost cea care a sesizat public prezenta acestei delegatii la Bucuresti.

Aceasta a scris pe Facebook că „întrebările au fost legate de motivul anulării, dar și de motivul schimbării din funcție a lui Toni Greblă!”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: