Surse Financial Times confirmă afirmațiile ambasadoarei americane în Grecia cu privire la România. Publicația menționează că nu există dovezi clare referitoare la ingerințe americane în demiterea guvernului Bolojan

Financial Times scrie că ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle s-a deplasat la București după cina de la Atena și s-a întâlnit cu membri ai Partidului Social-Democrat (PSD) la sfârșitul lunii martie, printre care președintele Sorin Grindeanu și ministrul Energiei de atunci, Bogdan Ivan. Deși potrivit surselor Financial Times, Guilfoyle ar fi declarat despre România la evenimentul din Atena, „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici„, aceeași publicație menționează „că nu este clar” dacă au existat ingerințe ale SUA în demiterea Guvernului Bolojan, în timpul întâlnirii de la 31 martie cu demnitarii români.

Potrivit surselor Financial Times, ambasadoare SUA în Grecia, a declarat despre România, în cadrul unui eveniment oficial de la Atena, de la data de 18 septembrie: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”.

Financial Times: „Nu este clar dacă ambasadorul i-a sfătuit să se retragă din coaliția de guvernare”

La cina respectivă au luat parte mai multe persoane de persoane – inclusiv politicieni, membri ai personalului ambasadei și cadre militare –, a declarat pentru Financial Times o persoană familiarizată cu situația. Publicația menționează că nu există dovezi clare ambasadorul i-ar fi sfătuit pe social-democrați să se retragă de la guvernare.

„Nu este clar dacă ambasadorul i-a sfătuit să se retragă din coaliția de guvernare”, mai precizează publicația.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat pentru Financial Times că Washington „apreciază parteneriatul strategic cu România, care rămâne puternic în ceea ce privește prioritățile noastre comune, inclusiv securitatea energetică și redistribuirea sarcinilor în domeniul apărării”.

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Financial Times îl citează și pe premierul desemnat Siegfried Mureșan, care a spus că întâlnirea dintre Guilfoyle și social-democrații români „a părut conspirativă”.

Ce spun sursele Financial Times

Guilfoyle s-ar fi aflat la București pentru a promova un coridor de gaze din Grecia, prin Bulgaria și România, așa-numitul Coridor Vertical, către Ucraina, afirmă surse Financial Times. Aceste afirmații coincid cu declarațiile oficiale ale lui Sorin Grindeanu care a menționat că discuțiile sale cu Guilfoyle au vizat potențialul energetic al României, precum și posibilitatea de a deveni țară de tranzit prin Coridorul Vertical

De asemenea, ambasadoarea ar fi propus ca România să achiziționeze cantități semnificative de gaz natural lichefiat din SUA, potrivit a două persoane familiarizate cu discuțiile, citate de Financial Times.

Scandalul a pornit de la un material de presă

Articolul publicat de Wall Street Journal a generat un val de controverse la București și Atena, după ce a susținut că Sorin Grindeanu și ceilalți demnitari social-democrați ar fi discutat despre demiterea guvernului Bolojan cu ambasadoarea Kimberly Guilfoyle, în cadrul unei întâlniri la restaurantul Isoletta din Capitală, la data de 31 martie.

„În luna martie, la o cină organizată la Atena la care au participat oficiali greci și americani, Guilfoyle a intrat într-o ceartă cu ministrul energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, în fața celorlalți invitați”.

Potrivit surselor WSJ, ea a preconizat căderea guvernului Român (demis de Parlament pe 5 mai) și le-a spus celor prezenți la cina de la Atena: „Putem face asta oricărei țări dorim. Putem face asta și aici”.

Discuția a devenit aprinsă, Papastavrou a răspuns că Statele Unite nu pot înlocui guvernul Greciei, care a fost ales de popor, a scris WSJ.

Avocatul lui Guilfoyle, a mai scris ziarul, a contestat modul în care a fost relatată această discuție.

Reacția ambasadorului american la București, Darryl Nirenberg

Luni, ambasadorul american la București, Darryl Nirenberg, a declarat că „Statele Unite au încredere deplină în democrația din România” și că sistemul politic românesc este cel care trebuie să își rezolve problemele interne.

„Noi am afirmat, încă de la începutul problemelor interne, din acest guvern, că Statele Unite au încredere deplină în democrația din România că va rezolva această provocare și altele care vor apărea, că asta este o problemă pe care România trebuie să o rezolve pe cont propriu. Aveți în vedere că democrația poate fi complicată. De fapt, în unele cazuri, este concepută să fie complicată, dar este, de departe, cel mai bun sistem pe care îl avem”, a declarat Darryl Nirenberg, conform imaginilor difuzate luni de Digi24.

Guvernul de la Atena: „Nu s-a pus niciodată problema unei amenințări la adresa guvernului elen”

Articolul a stârnit rumoare și la Atena, unde opoziția de stânga a cerut guvernului de centru dreapta al premierului Kyriakos Mitsotakis să reacționeze.

„Nu s-a pus niciodată problema unei amenințări la adresa guvernului elen . . . și nici nu s-ar tolera vreodată așa ceva”, a spus purtătorul de cuvânt. Acesta a adăugat că relațiile cu SUA sunt „mai strânse și mai stabile ca niciodată”.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a negat luni, 28 septembrie, că ar fi discutat despre încheierea unor contracte pentru gaze în timpul întâlnirii avute cu Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia. Liderul social-democrat a respins categoric scenariile care leagă relația cu oficialii americani de căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan.