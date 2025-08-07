Nina Iliescu nu va participa la FUNERALII / Nu a fost prezentă nici la priveghi

Nina Iliescu, partenera de viață a fostului președinte timp de peste șapte decenii, nu va fi prezentă la funeraliile de joi, spun sursele Gândul.

Soția fostului președinte Ion Iliescu nu va lua parte la înmormântarea acestuia. Deși a fost alături de el o viață întreagă, timp de peste 70 de ani, ea nu a apărut nici la priveghiul de la Palatul Cotroceni, unde sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus miercuri pentru omagiile publice.

Potrivit surselor Gândul, partenera de viață a fostului președinte este într-o stare foarte precară de sănătate și are probleme de mobilitate.

Contactat de Gândul, fostul viceprim-ministru în guvernul provizoriu condus de Petre Roman, Gelu Voican Voiculescu, a declarat că nu știe cum se simte Nina Iliescu.

Întrebat dacă vor participa și alte persoane apropiate la funeralii, Gelu Voican Voiculescu a declarat că el va fi prezent.

Născută pe 4 martie 1930, la doar o zi după Ion Iliescu, aceasta se confruntă la rândul său cu povara vârstei înaintate și, acum, cu durerea pierderii celui care i-a fost alături o viață întreagă.

Nina Iliescu este o persoană foarte discretă și a fost retrasă, de-a lungul mandatelor de președinte ale lui Ion Iliescu.

Aceasta nu a participat niciodată împreună cu fostul președinte la evenimente interne sau externe.

Fostul președinte Ion Iliescu a murit marți, la vârsta de 95 de ani, la Spitalul SRI „Agrippa Ionescu” unde era internat de două luni după ce a fost diagnosticat cu cancer pulmonar.

Ion Iliescu s-a născut pe 3 martie 1930, în Oltenița, județul Călărași, și a condus statul român în trei rânduri: ca președinte al Consiliului Frontului Salvării Naționale (CFSN), între 22 decembrie 1989–1992, apoi ca președinte ales al României între anii 1992–1996 și 2000–2004.

