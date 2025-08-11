Titus Corlățean: „PSD a fost transformat într-un sac de BOX din partea unor parteneri ai Coaliției”/ Motivul din spatele candidaturii la șefia PSD

Titus Corlățean, fost ministru de externe, și-a anunțat duminică candidatura la șefia PSD la Congresul care se va desfășura în luna septembrie. În acest context, social-democratul spune că decizia sa vine „într-un moment deloc simplu pentru Partidul Social Democrat, care a ales să meargă către intrarea la guvernare într-o măsură deloc consolidată”.

„Am fost printre primii care au ridicat subiectul încă din urmă cu câteva săptămâni: am avertizat că, într-o coaliție de guvernare, un element important este respectul reciproc, iar respectul trebuie să se manifeste în primul rând față de PSD. Partidul a mers spre intrarea la guvernare, dar într-o măsură deloc consolidată, iar acest lucru s-a văzut – PSD a apărut ca fiind un factor marginal, cu decizii care s-au luat peste noi, care au lezat anumite categorii sociale ce au rezonat cu partidul”, susține Titus Corlățean la Digi24.

Social-democratul adaugă că „PSD a fost transformat într-un sac de box din partea unor parteneri ai Coaliției”.

Corlățean: Este o bătălie internă care este necesară

Senatorul PSD mai subliniază că decizia de a candida la șefia social-democraților este una „necesară pentru că s-au acumulat multe lucruri, multe eșecuri care au traumatizat acest partid”.

Actualul președinte interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus luni, după ședința Biroului Politic Național, că își dorește ca această competiție între el și Titus Corlățean să „nu ducă la slăbirea partidului”.

„Titus (Corlățean – n.red.) e un camarad. În urmă cu vreo 20 de ani l-am susținut să fie secretarul general al partidului. E un coleg pe care îl respect și este foarte bine că există concurență. Îmi doresc ca în această perioadă de precampanie discuțiile să nu ducă la slăbirea partidului”, a spus șeful interimar al PSD.

Video: Digi24

Foto: Alexandru Dobre/ Mediafax

