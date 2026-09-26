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TollRo intră în vigoare cu un sistem nepregătit. Transportatorii riscă să plătească de peste opt ori mai mult

TollRo intră în vigoare cu un sistem nepregătit. Transportatorii riscă să plătească de peste opt ori mai mult
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De la 1 octombrie, rovinieta camioanelor de peste 3,5 tone este înlocuită de TollRo. Plată obligatorie și amenzi, deși sistemul nu a trecut de recepția calitativă. CNAIR semnalează erori majore, pilotarea publică a început abia pe 16 septembrie, iar recepția nu poate începe înainte de 14 octombrie. Cu toate acestea, statul merge înainte cu aplicarea sistemului. Răspunderea politică pentru modul în care a fost pregătită implementarea aparține Guvernului Bolojan.

Sancțiunile sunt gata, sistemul nu. Amenzile pot ajunge la de zece la douăzeci de ori, atunci când distanța nu poate fi stabilită, la 5.000 de lei plus 2.000 de lei tarif compensatoriu. CNAIR a cerut personal încă din martie și, pe 7 septembrie, amânarea aplicării până la 1 aprilie 2027. Critica AUR privește modul de implementare, nu principiul taxării în funcție de distanță.

Impactul asupra transportatorilor este major. Un camion Euro VI de peste 12 tone ajunge, la 100.000 km pe an, la un cost de 24.000–62.000 de lei, față de aproximativ 7.500 de lei pentru actuala rovinietă anuală pentru categoria F (≥ 12 t, minimum 4 axe). În funcție de traseu (drum național, drum expres și/sau autostradă), costul poate fi de trei până la peste opt ori mai mare, iar această factură nu rămâne la transportatori.

Costurile suplimentare pot ajunge în prețul materialelor de construcții, alimentelor și bunurilor de consum, într-un moment în care transportatorii suportă deja efectele scumpirii carburanților. În plus, jumătate din încasările din rovinietă și TollRo merg la bugetul de stat.

Trebuie clarificată înainte de 1 octombrie și situația transportatorilor ucraineni. Documentul arată că aceștia plătesc în prezent rovinieta și ar urma să plătească TollRo, dar acordul româno-ucrainean din 1996 conține o prevedere privind scutirea reciprocă de taxe de drum. MTI, MAE și CNAIR trebuie să spună fără echivoc ce regim se aplică. Transportatorii români nu trebuie dezavantajați printr-o aplicare inegală a regulilor.

AUR propune amânarea TollRo până la 1 aprilie 2027, cu menținerea actualei roviniete până la recepționarea sistemului. Dacă termenul de 1 octombrie rămâne, propunerea este ca erorile nefrauduloase de aplicație, semnal sau sistem să nu fie sancționate până la 1 aprilie 2027, iar termenul de plată să fie de 15 zile, nu 72 de ore.

În același timp, AUR propune publicarea neconformităților și a contractului de implementare, folosirea banilor colectați pentru drumuri, introducerea motorinei profesionale permanente din 2027, reevaluarea tarifelor după șase luni și control egal pentru toate flotele, inclusiv la frontiera externă.

Poziția AUR este foarte clară: statul nu poate cere plata înainte de a pune la dispoziție un sistem funcțional și apoi să sancționeze transportatorii pentru propriile întârzieri.

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