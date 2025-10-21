Prima pagină » Actualitate » Plenul CSM, prima reacție oficială după decizia CCR care l-a pus la colț pe Bolojan: „Premierul trebuie să se CONSULTE cu noi.” Până acum, Bolojan a ignorat Justiția

Mara Răducanu
21 oct. 2025, 14:24, Actualitate
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) îi bate obrazul lui Ilie Bolojan, premierul în funcție al României. CSM a avut marți o primă reacție, după decizia de luni a Curţii Constituţionale a României, cu privire la reformarea pensiilor magistraților. În concret, Consiliul Superior al Magistraturii îi transmite lui Ilie Bolojan un mesaj clar și anume faptul că puterea executivă nu poate să schimbe puterea judecătorească fără consultarea ei. De subliniat și faptul că este binecunoscut la nivel politic că orice legi de modificare a cadrului în care funcționează sistemul judiciar au nevoie – în mod obligatoriu – de avizul CSM – Justiția fiind putere independentă a statului.

Decizia CCR îl pune la colț pe Ilie Bolojan

Reamintim că luni s-a constatat că Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu este neconstituțională în ansamblul său. Decizia Curții Constituționale a stârnit un val de reacții, atât pe scena politică, cât și în peisajul justiției din României.

Decizia CCR a fost considerată ca fiind o lovitură directă pentru Ilie Bolojan, cel care a precizat că, în cazul în care legea nu va trece, își va da demisia. Până la această oră, premierul nu a mai pomenit niciun cuvânt despre vreo demisie, ci despre o continuare de reformare a pensiilor magistraților.

CSM nu-l „iartă”pe Bolojan după eșecul de la CCR: „Aceste exigențe au fost ignorate de factorul politic”

„Decizia instanței de contencios constituțional, care a sancționat lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, reafirmă rolul acestuia de garant al independenței justiției în arhitectura constituțională și impune un dialog interinstituțional real și onest între puterile statutului, care să dea efect principiului cooperării loiale între acestea.

În aplicarea acestui principiu, orice demers al puterii legislative și al celei executive, care vizează autoritatea judecătorească, trebuie realizat cu consultarea efectivă a acesteia, astfel încât să fie asigurată respectarea deplină a independenței justiției și a celorlalte valori constituționale care asigură premisele pentru realizarea unui act de justiție în interesul cetățeanului.

În mod regretabil, aceste exigențe au fost ignorate de factorul politic în procedura de adoptare a actului normativ declarat neconstituțional, fapt ce a determinat intervenția Curții Constituționale care, în mod firesc, a invalidat acest demers. Consecvent valorilor statului de drept, consacrate atât de Constituție, cât și de reglementările internaționale, Consiliul Superior al Magistraturii își manifestă deschiderea pentru dialogul cu celelalte puteri în stat, astfel încât să fie identificate soluțiile potrivite pentru înlăturarea dificultăților reale din activitatea autorității judecătorești, pe care sistemul judiciar le-a semnalat în repetate rânduri”, a conchis CSM în comunicarea transmisă.

Președintele și premierul României nu renunță la reformarea pensiilor magistraților

Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au transmis mesaje după decizia CCR, anunțând că nu renunță la reformarea pensiilor magistraților.

„Reforma pensiilor magistraților rămâne o prioritate. Nu este o poziționare împotriva magistraților, ci corectarea unei prevederi anormale – pensia egală cu salariul – pe care clasa politică a reglementat-o defectuos acum câțiva ani. Toate partidele din coaliție și-au asumat reforma pensiilor magistraților. Imediat după publicarea Deciziei Curții Constituționale va fi redactat un nou text legislativ, care va ține cont de decizia de azi, prin care pensiile magistraților să fie corectate în mod echitabil pentru societate”, a transmis Nicușor Dan.

Ilie Bolojan: „Reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni seara că „a luat act de decizia CCR în privința legii privind pensiile magistraților, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4”, dând de înțeles că reforma pensiilor magistraților ar putea trece de CCR dacă ar fi avut avizul obligatoriu al CSM, totul fiind o problemă procedurală.

Ilie Bolojan susține că „reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție. CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate.”

