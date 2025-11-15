Băsescu, sfat pentru Nicușor Dan: Președintele trebuie să vină cu un proiect de unificare a națiunii

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că Nicușor Dan trebuie să vină cu un proiect de unificare a națiunii.

Traian Băsescu a fost întrebat, sâmbătă, la România TV, ce i-ar transmite președintelui Nicușor Dan.

„Nicușor Dan ar trebui să vină cu un proiect de unificare a României”, a declarat fostul președinte.

