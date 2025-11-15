Prima pagină » Știri politice » Băsescu, sfat pentru Nicușor Dan: Președintele trebuie să vină cu un proiect de unificare a națiunii

Băsescu, sfat pentru Nicușor Dan: Președintele trebuie să vină cu un proiect de unificare a națiunii

Olga Borșcevschi
15 nov. 2025, 21:54, Știri politice
Băsescu, sfat pentru Nicușor Dan: Președintele trebuie să vină cu un proiect de unificare a națiunii

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că Nicușor Dan trebuie să vină cu un proiect de unificare a națiunii.

Traian Băsescu a fost întrebat, sâmbătă, la România TV, ce i-ar transmite președintelui Nicușor Dan.

„Nicușor Dan ar trebui să vină cu un proiect de unificare a României”, a declarat fostul președinte.

RECOMANDAREA AUTORULUI: 

Paradoxul politicii. Băsescu îl laudă pe Nicușor Dan pentru nimic: A făcut foarte bine că nu a făcut mare lucru

Traian Băsescu conduce în topul încrederii în foștii primari ai Bucureștiului. Actualul președinte, Nicușor Dan este abia pe locul 3. Vezi topul complet

Citește și

POLITICĂ Traian Băsescu, întrebat dacă Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze: Sper să nu o facă. Nimeni nu-i vrea locul
22:36
Traian Băsescu, întrebat dacă Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze: Sper să nu o facă. Nimeni nu-i vrea locul
POLITICĂ Paradoxul politicii. Băsescu îl laudă pe Nicușor Dan pentru nimic: A făcut foarte bine că nu a făcut mare lucru
20:45
Paradoxul politicii. Băsescu îl laudă pe Nicușor Dan pentru nimic: A făcut foarte bine că nu a făcut mare lucru
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Biroul Electoral al Municipiului București a validat candidatura Ancăi Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei
19:52
Biroul Electoral al Municipiului București a validat candidatura Ancăi Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei
POLITICĂ Traian Băsescu conduce în topul încrederii în foștii primari ai Bucureștiului. Actualul președinte, Nicușor Dan este abia pe locul 3. Vezi topul complet
17:20
Traian Băsescu conduce în topul încrederii în foștii primari ai Bucureștiului. Actualul președinte, Nicușor Dan este abia pe locul 3. Vezi topul complet
POLITICĂ Băluță și Ciucu, cot la cot în lupta pentru Primăria Capitalei, în ultimul sondaj CURS. PSD și USR conduc în rândul partidelor preferate de bucureșteni
17:13
Băluță și Ciucu, cot la cot în lupta pentru Primăria Capitalei, în ultimul sondaj CURS. PSD și USR conduc în rândul partidelor preferate de bucureșteni
CONTROVERSĂ Influencerul Mercori dezvăluie cine din USR a împins-o pe Elena Lasconi să publice pozele cu Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta
15:11
Influencerul Mercori dezvăluie cine din USR a împins-o pe Elena Lasconi să publice pozele cu Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta
Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Cancan.ro
Prima ipoteză după rezultatele parțiale ale autopsiei micuței Sara, fetița care a murit la dentist. Ce susțin medicii legiști
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Adevarul
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Mediafax
Studentul care face 400 de km zilnic pentru că nu-și permite chirie în orașul în care studiază
Click
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Cancan.ro
De ce au venit părinții Sarei din Pitești tocmai în București pentru intervenția stomatologică. Care era temerea lor cea mare
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Oamenii de știință au învățat albinele „să citească” codul Morse
LEGE Ce se întâmplă în cazul în care depășești termenul de acceptare a moștenirii. O explicație pe înțelesul tuturor
23:00
Ce se întâmplă în cazul în care depășești termenul de acceptare a moștenirii. O explicație pe înțelesul tuturor
EXTERNE Trump neagă în continuare relația de prietenie cu Epstein în timp ce mișcarea „MAGA” se rupe în două tabere: Noua mișcare reacționară „America First”
22:59
Trump neagă în continuare relația de prietenie cu Epstein în timp ce mișcarea „MAGA” se rupe în două tabere: Noua mișcare reacționară „America First”
POLITICĂ Cum vede Ludovic Orban faptul că USR se folosește de imaginea lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei: „Abuzează efectiv de imaginea lui”
22:35
Cum vede Ludovic Orban faptul că USR se folosește de imaginea lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei: „Abuzează efectiv de imaginea lui”
TURISM În timp ce restul lumii numără zilele rămase până la Crăciun, în acest oraș din Italia încep pregătirile pentru Paște
21:46
În timp ce restul lumii numără zilele rămase până la Crăciun, în acest oraș din Italia încep pregătirile pentru Paște
METEO „Furtuna Claudia” face ravagii în peninsula iberică și în insulele britanice. Au fost raportați 3 morți în Portugalia
21:32
„Furtuna Claudia” face ravagii în peninsula iberică și în insulele britanice. Au fost raportați 3 morți în Portugalia
NEWS ALERT Incendiu la o pensiune din județul Tulcea. În clădire se aflau zeci de turiști. Pompierii intervin în Mahmudia pentru a stinge flăcările
21:00
Incendiu la o pensiune din județul Tulcea. În clădire se aflau zeci de turiști. Pompierii intervin în Mahmudia pentru a stinge flăcările