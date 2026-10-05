Traian Băsescu lansează un scenariu surprinzător: Mirabela Grădinaru, candidată la alegerile prezidențiale. ”A învăţat mersul pe covoare prin toate capitalele”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, lansează un scenariu surprinzîtor pentru viitoarele alegeri prezidențiale: Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, ar putea ajunge candidat pentru Palatul Cotroceni.

Băsescu precizează că este vorba despre o ipoteză și leagă această posibilitate de faptul că actualul șef al statului nu dispune de un partid propriu care să îi susțină proiectele în Parlament.

”Ar trebui un partid nou. Eu nu văd un motiv pentru care să votez din nou, să spunem, PNL-ul. Sau să votez din nou PSD-ul. N-am de ce să-i votez. Sau să votez AUR-ul”, a declarat Traian Băsescu, într-un interviu la Digi 24.

Întrebat dacă preşedintele Nicuşor Dan ar trebui să aibă un partid nou care să îl susţină, Băsescu a declarat că este greu să îşi mai construiască un partid în actuala legislatură.

”Ştiţi ceva, cred că acum deja a devenit foarte greu să-şi mai construiască un partid în legislatura asta, pentru că încă suntem în 2026, peste 2 ani sunt alegeri, dar peste un an deja se cam intră în campanie. Dacă nu s-a apucat de la început, e târziu să mai facă şi ce a avut a îndepărtat într-un fel sau altul”, a afirmat Băsescu.

Traian Băsescu, scenariu surprinzător: Mirabela Grădinaru, candiată la alegerile prezidențiale

Traian Băsescu a adus în discuție numele Mirabelei Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan. Fostul președinte și-a argumentat speculația făcând referire la prezența tot mai vizibilă a Mirabelei Grădinaru alături de Nicușor Dan în deplasările și la evenimentele oficiale.

”Nu spun o răutate, dar s-ar putea să avem o candidată, pe doamna Mirabela Grădinaru. Că văd că merge, a învăţat mersul pe covoare prin toate capitalele, dânsul merge doar însoţit, deci s-ar putea să se pregătească un candidat în felul acesta”, a spus Băsescu.

Întrebat dacă vede în această situație o strategie politică, Băsescu a subliniat caracterul ipotetic al scenariului său.

”Nu ştiu, dar oamenii politici, şi eu încă sunt un politic, au obligaţia să aibă fantezii. Ne mai întâlnim peste câţiva ani şi vedem. Dar e o variantă, care îl scuteşte de bătaia de cap de a avea un partid. Pentru că asta e vulnerabilitatea majoră pe care o are acum, preşedintele Dan. Faptul că nu are un partid care să gestioneze lucrurile în Parlament, în favoarea ideilor dânsului”, a declarat Băsescu.