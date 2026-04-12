Tribunalul a anulat creșterea cu 16% a impozitelor la Sibiu. Care e motivarea instanței

Tribunalul Sibiu a anulat, în primă instanță, majorarea cu 16% a impozitelor locale pentru clădirile nerezidențiale, după ce a constatat că autoritățile locale nu au explicat necesitatea acestei creșteri.

Decizia vine în urma unui proces deschis de o companie care deține clădirea în care funcționează hotelul Ramada din Sibiu. Firma a contestat hotărârea Consiliului Local adoptată în aprilie 2024, prin care s-a stabilit aplicarea unei cote adiționale de 16% la impozitul pe clădiri.

Cum a motivat judecătorul

În baza legislației fiscale, autoritățile locale pot majora impozitele printr-o cotă suplimentară, însă această măsură trebuie fundamentată clar. În acest caz, instanța a constatat că aleșii locali nu au prezentat argumente concrete pentru nivelul ales al majorării.

Reprezentanții Consiliului Local au invocat nevoia de finanțare pentru servicii publice și proiecte locale, precum modernizări de infrastructură sau investiții în sistemul sanitar. Instanța a considerat aceste explicații drept generale și insuficiente, în lipsa unor analize economice și a unor criterii precise.

Judecătorul a subliniat că o astfel de măsură fiscală afectează direct patrimoniul contribuabililor și necesită o justificare riguroasă, bazată pe date și studii de impact. În lipsa acestor elemente, decizia autorităților poate fi considerată arbitrară.

Ca urmare a hotărârii, compania reclamantă urmează să recupereze suma de aproximativ 164.000 de lei. Asta reprezintă valoarea cotei suplimentare plătite, la care se adaugă dobânzi și actualizarea cu rata inflației.

Hotărârea Tribunalului Sibiu nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs. În paralel, există posibilitatea apariției unor noi procese similare, în contextul în care și alți contribuabili contestă aceeași majorare fiscală aplicată în anii următori.

