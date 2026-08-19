Invitat la emisiunea „Ai Aflat” cu Ionuț Cristache, fostul premier Mihai Tudose a declarat că întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR Simina Tănăsescu în biroul președintelui Senatului este ilegală. El susține că nimeni nu ar fi avut voie să intre în acel birou în lipsa lui Mircea Abrudean, pentru că este al doilea om în stat și acolo se află un telefon operativ special cu circuit închis. Urmărește emisiunea integral aici
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„Cum să se întâlnească președintele Curții Constituționale cu prim-ministrul într-un birou la unul care nu e acolo? Mircea Abrudean, președintele Senatului, era la Cluj. Știți că pe chestiile astea, birourile care au un telefon, un T.O. E al doilea om în stat. Nu prea poți să intri în lipsa lui? E acolo telefonul ăla special. Eu știu că avea o cărticică, pe vremea mea avea o cărticică. Spunea acolo că nu pot fi în birou în lipsa ta decât următorii: șefa de cabinet, doamna care face curat și așa mai departe. O listă scurtă.”, a declarat Mihai Tudose.
Nu premierul este cel care poate să ofere spații în plus pentru Curtea Constituțională
În contextul în care, după întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu
, explicația oficială ne-a prezentat o problemă administrativă, Mihai Tudose a explicat că nu ar putea fi cazul de așa ceva. El spune că ceea ce vrea Curtea Constituțională, camere în plus în Parlament, poate primi de la Camera Deputaților, care este administratorul clădirii, și nu de la Ilie Bolojan.
Ionuț Cristache: Bolojan îi dă camere în plus?
Mihai Tudose: Nu.
Ionuț Cristache: Parlamentul i le dă?
Mihai Tudose: Nu. Administratorul clădirii este Camera Deputaților. Sorin Grindeanu este președintele Camerei Deputaților.
CCR a invocat printr-un mesaj public aceleași probleme administrative
Curtea Constituțională a României a venit cu un mesaj în care a reacționat la informațiile apărute în spațiul public conform cărora Simina Tănăsescu, președinta CCR, și premierul demis Ilie Bolojan s-ar fi întâlnit în biroul președintelui Senatului. Conform CCR, funcția de președinte vine și cu atribuții administrative și de reprezentare care implică întâlniri cu membrii Guvernului pentru buna organizare a instituției.