Prima pagină » Știri politice » UDMR anunță că va continua negocierile în coaliție pentru noi măsuri de control al prețurilor la pompă

Olga Borșcevschi
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, transmite pe pagina sa de Facebook, preluând o informare a vicepremierului Tánczos Barna, că Executivul a aprobat, în şedinţa de joi, Ordonanţa de Urgenţă prin care limitează marja comercială a benzinei şi motorinei şi condiţionează exportul de combustibili de obţinerea unei autorizaţii, pentru a combate speculaţiile şi pentru a proteja aprovizionarea cu combustibil. Potrivit ministrului Dezvoltării, UDMR va continua negocierile în coaliție pentru noi măsuri de control al prețurilor la pompă.

Cseke Attila anunță că, în cadrul şedinţei de joi, guvernul a adoptat ordonanţa de urgenţă care, prin declararea stării de criză pe piaţa combustibililor, limitează marja comercială a benzinei şi motorinei şi condiţionează exportul de combustibili de obţinerea unei autorizaţii.

„Decizia actuală este primul pas către reglementarea preţurilor pe piaţa combustibililor, care previne vânzările speculative şi speculaţiile şi introduce, practic, o interdicţie la export, pentru ca o cantitate mai mare din combustibilul produs de rafinăriile naţionale să rămână în ţară. În acelaşi timp, se poate reduce conţinutul de biocombustibil al benzinei, ceea ce înseamnă un preţ mai mic. UDMR susţine în continuare că sunt necesare intervenţii suplimentare şi limitarea preţurilor. Vom continua discuţiile în cadrul coaliţiei pentru a putea adopta măsuri suplimentare care să ţină sub control preţurile la benzinării”, a spus vicepremierul Tánczos Barna.

Potrivit ministrului, măsurile adoptate, joi după-amaiză, de Guvern vizează declararea stării de criză pe piaţa petrolului şi/sau a produselor petroliere până la 30 iunie (cu posibilitatea prelungirii), limitarea marjei comerciale, în sensul în care, între 1 aprilie şi 30 iunie, în cazul benzinei şi motorinei, marja comercială nu poate depăşi marja medie aplicată de respectivul operator economic în 2025, şi condiţionarea exportului de obţinerea unei autorizaţii.

Vicepremierul Tanczos Barna sustine o conferinta de presa, la sediul Guvernului din Bucuresti, joi, 3 iulie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Măsurile adoptate acum de guvern:

  • Declararea stării de criză pe piața petrolului și/sau a produselor petroliere până la 30 iunie (cu posibilitatea prelungirii).
  • Limitarea marjei comerciale. În perioada 1 aprilie – 30 iunie, în cazul benzinei și motorinei, marja comercială nu poate depăși marja medie aplicată de respectivul operator economic în 2025.
  • Condiționarea exportului de obținerea unei autorizații. Exportul de benzină și motorină, precum și livrarea acestora în interiorul UE, sunt posibile numai cu autorizarea prealabilă în scris a Ministerului Economiei și a Ministerului Energiei.
  • Reducerea conținutului obligatoriu de biocombustibil. Conținutul de biocombustibil al benzinei comercializate pe piață poate fi redus temporar de la 8% în prezent la minimum 2% pe durata măsurilor de protecție.
  • Aplicarea de amenzi în cazul încălcării limitei de marjă sau al exportului fără autorizație.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe