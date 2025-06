UDMR ia în calcul să nu intre la guvernare dacă nu obține ministerele dorite. RĂZGÂNDIRE pe „rotativă” / Kelemen Hunor: O greșeală strategică

UDMR ar putea să nu mai intre la guvernare, a declarat miercuri la RFI președintele Uniunii. Kelemen Hunor a subliniat încă o dată că rotativa guvernamentală e o „greșeală fundamentală”. Asta după ce, în urmă cu doar două zile, același lider al UDMR spunea: „Oricum va fi rotativă”.

„Noi am lua ministerele Dezvoltării și Cultura. Trebuie văzut dacă rămâne așa. Noi nu avem nicio influență asupra deciziilor majore, se poate și fără noi. Ar fi corect, dacă nu ai influență majoră, să nu fii doar decor. Vom decide cu colegii în urma negocierilor cum închidem discuțiile”, a declarat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă aceste declarații înseamnă că prezența UDMR în Guvern nu e sigură, Kelemen Hunor a răspuns: „De ce să fie sigură? Dacă se poate fără noi? În politică nu e altruism, e doar aritmetică. Când ești doar decor, nu ai instrumente, nu ai ministere de forță, atunci ești acolo doar să fii decor. Așa a fost și în 2023″.

Despre rotativa guvernamentală, liderul UDMR a spus că „e o greșeală fundamentală”.

Reamintim că, președintele UDMR a discutat despre rocada guvernamentală, pe 16 iunie, într-un interviu la Digi24.

„Toată lumea are o așteptare foarte mare că vine Ilie Bolojan, dar PSD-ul, care este pe primul loc după alegerile de acum jumătate de an, spune că are nevoie de o perspectivă, că totuși e primul partid și de aici lucrurile s-au încurcat un pic. Cine începe, ce perspectivă, dar dacă nu dai un deziderat, nu ai curaj, atunci o să spună oamenii că de ce i-am ales pe ăștia, dacă nu vor, dacă nu au curaj și oricum va fi rotativă, scriem, nu scriem pe hârtie”, spunea acesta.