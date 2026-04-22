Kelemen Hunor, după consultările cu Nicușor Dan: „Există varianta unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR-minorităţi, susţinut individual de parlamentari”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri după consultările cu preşedintele Nicuşor Dan că există varianta unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR-minorităţi, susţinut de parlamentari în mod individual.

UPDATE: Consultările cu UDMR s-au încheiat

Delegația UDMR a stat aproximativ 45 de minute la Palatul Cotroceni.

„Noi am fi dorit să nu ajungem în această fază. Noi am dori în continuare o soluție pentru majoritate cum a fost stabilită în mai-iunie (n.r. 2025)”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a spus că se poate discuta despre un guvern minoritar dacă va exista o susținere din Parlament din partea unor parlamentari individuali.

„A doua soluție este o moțiune de cenzură, în cursul lunii mai. Altă soluție nu cred ca se conturează. UDMR va căuta o soluție vorbind cu toate părțile, vom avea discuții și în zilele următoare”, a precizat el.

El a mai spus că nu a discutat cu premierul Bolojan despre portofolii anume și a subliniat că UDMR este pregătit să asigure interimate.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

După o pauză de trei ore la Cotroceni, UDMR a început consultările cu președintele Nicușor Dan.

Kelemen Hunor a intrat, în jurul orei 12.00, în biroul președintelui PSD, Sorin Grindeanu, de la Camera Deputaților, întâlnirea venind la scurt timp după consultările pe care social-democrații le-au avut la Cotroceni.

O oră jumătate mai târziu, liderul UDMR a avut discuții și cu Ilie Bolojan.

De partea președintelui sunt Radu Burnete, consilier prezidențial pentru politici economice și sociale, Diana Iancu, consiliera prezidențială pe comunicare, Cosmin Soare Filatov, consilier prezidențial pe probleme constituționale, Alexandru Ciurea, consilier prezidențial pe probleme juridice și Eugen Tomac, consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni.

UDMR nu va vota o moțiune

UDMR, parte a coaliției de guvernare, a menționat că nu își va retrage miniștrii din Executiv și nici nu va vota o moțiune de cenzură. Hunor a mai spus că nu se bagă între PSD și PNL.

„Noi ne-am asumat o guvernare în această coaliție, nu pentru PSD, nu pentru PNL, nu pentru USR și am crezut că este o formulă pentru țara noastră într-un moment extrem de dificil (…) Din punctul meu de vedere, e aproape inacceptabil ca cineva din afară să spună cine trebuie să fie pentru partidul din coaliție, pentru partidul cu care tu colaborezi și vrei să colaborezi în continuare, cine să fie premierul, indiferent dacă vorbim de Bolojan, dacă vorbim de Grindeanu. (…) Nu prea se acceptă așa ceva, fiindcă, dacă un partid acceptă așa ceva, este sfârșitul acelui partid, indiferent de cine vorbim. Vă dați seama dacă ar veni Fritz sau dacă ar veni Bolojan să spună cine trebuie să fie președintele sau premierul PSD-ului, sau invers”, a afirmat Kelemen Hunor la Digi24.

