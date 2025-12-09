Prima pagină » Știri externe » SUA a notificat G7 că reduce sprijinul pentru Ucraina, dezvăluie Politico

SUA a notificat G7 că reduce sprijinul pentru Ucraina, dezvăluie Politico

09 dec. 2025, 11:33, Știri externe
SUA a notificat G7 că reduce sprijinul pentru Ucraina, dezvăluie Politico

La o reuniune a miniștrilor de finanțe din G7, Statele Unite au avertizat că vor reduce sprijinul pentru Ucraina după rambursarea ultimelor tranșe ale împrumutului G7, relatează Politico . Împrumutul a fost convenit în 2024 de administrația americană condusă de Joe Biden.

Conform publicației, Ucraina va trebui să reducă cheltuielile guvernamentale încă din aprilie, în absența unui nou ajutor, deoarece țara se va confrunta cu un deficit bugetar de 71,7 miliarde de euro. Mai mult, Statele Unite și Japonia au anunțat că au respins oferta Uniunii Europene de a se alătura planului său de a utiliza activele înghețate ale Rusiei pentru a acorda împrumuturi Ucrainei. Japonia are blocate pe teritoriul său active rusești în valoare de aproximativ 30 de miliarde de dolari. Ministrul japonez de finanțe, Satsuki Katayama, a exclus utilizarea activelor rusești din cauza unor preocupări juridice, a declarat un diplomat UE care a fost informat despre întâlnire.

Într-o declarație comună dată în urma reuniunii, miniștrii de finanțe ai G7 au promis că vor continua să lucreze „pentru a dezvolta o gamă largă de opțiuni de finanțare pentru a sprijini Ucraina”. Printre opțiuni se numără și utilizarea potențială a întregii valori a activelor rusești blocate.

Uniunea Europeană decide soarta activelor rusești pe 18 decembrie

Comisia Europeană urmează să ia o decizie privind alocarea a 210 miliarde de euro în active rusești la summit-ul Uniunii Europene din 18-19 decembrie. Cea mai mare parte a acestor active (185 de miliarde de euro) este blocată la depozitarul belgian Euroclear. Belgia este principala țară care se opune acestei inițiative deoarece se teme că va fi obligată să ramburseze întreaga sumă către Rusia. Prim-ministrul belgian Bart De Wever a insistat că o participare mai mare a aliaților G7 va reduce riscul ca Rusia să se răzbune exclusiv împotriva Belgiei.

Însă președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a continuat să susțină ideea utilizării activelor rusești pentru a ajuta Ucraina în timpul unei întâlniri de luni cu președintele țării, Volodimir Zelenski.

„Propunerea noastră de împrumut pentru reparații este complexă, dar, în esență, crește costul războiului pentru Rusia”, a scris von der Leyen într-un comunicat după întâlnire, la care i s-au alăturat premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz.

Recomandările autorului:

Retragerea trupelor SUA din România are consecințe. Congresul SUA vrea să împiedice Pentagonul să reducă trupele americane din Europa și Coreea de Sud

Când funcția mare se lovește de legitimitatea mică. De ce se teme Ciprian Ciucu, primarul Capitalei: „Voi milita pentru 2 tururi” / Cum stă Bucureștiul comparativ cu Varșovia, Sofia și Budapesta

1 an de la căderea regimului Assad în Siria. Rusia nu a plecat „cu coada între picioare”, iar Kremlinul a acceptat noua conducere și a mutat rapid pentru a nu pierde o zonă de influență cheie

Recomandarea video

Citește și

ALERTĂ Avertisment MAE pentru românii care călătoresc în Japonia. Semnal de alarmă pentru următoarele 7 zile. Există riscul producerii unui nou seism
13:22
Avertisment MAE pentru românii care călătoresc în Japonia. Semnal de alarmă pentru următoarele 7 zile. Există riscul producerii unui nou seism
CONTROVERSĂ Ginerele lui Donald Trump se află în spatele încercării Paramount de a cumpăra studiourile Warner Bros. Kushner trece de la Gaza și Ucraina, la cinematografie
13:20
Ginerele lui Donald Trump se află în spatele încercării Paramount de a cumpăra studiourile Warner Bros. Kushner trece de la Gaza și Ucraina, la cinematografie
ULTIMA ORĂ Un avion rusesc de transport militar s-a prăbușit la nord de Moscova. Nu există supraviețuitori
13:02
Un avion rusesc de transport militar s-a prăbușit la nord de Moscova. Nu există supraviețuitori
LIVE UPDATE 🚨 Zelenski discută cu Meloni și Papa Leon. SUA a vrut ca Zelenski să „renunțe la Donbas” prin telefon. Ucraina trimite azi un nou plan de pace.
13:00
🚨 Zelenski discută cu Meloni și Papa Leon. SUA a vrut ca Zelenski să „renunțe la Donbas” prin telefon. Ucraina trimite azi un nou plan de pace.
EXTERNE Mamdani se mută din apartamentul modest din Queens în luxoasa reședință oficială a primarului New Yorkului. Unde va sta, de fapt
12:07
Mamdani se mută din apartamentul modest din Queens în luxoasa reședință oficială a primarului New Yorkului. Unde va sta, de fapt
ULTIMA ORĂ Miliardarul Andrej Babiš, investigat de Parchetul condus de Koveși și achitat, revine la putere în Cehia. Președintele Cehiei l-a desemnat premier
11:56
Miliardarul Andrej Babiš, investigat de Parchetul condus de Koveși și achitat, revine la putere în Cehia. Președintele Cehiei l-a desemnat premier
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Cancan.ro
Cum se simte Dan Petrescu acum. Familia a apelat și la un VRACI!
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Exit-poll-urile și sondajele au eșuat masiv în București. „E fără precedent. Am avut trei case de sondare care au manipulat”
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Un spion rus care plănuia un atentat cu bombă în Europa a ajuns la închisoare după o „glumă” a partenerei
Cancan.ro
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi!
Ce se întâmplă doctore
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Modul în care conduci ar putea prezice declinul cognitiv
APĂRARE Cât costă formarea a 10.000 de voluntari militari și ce salarii se dau în armată
13:57
Cât costă formarea a 10.000 de voluntari militari și ce salarii se dau în armată
ULTIMA ORĂ 8 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, aduși în România. A opta misiune din 2025 a țării noastre în beneficiul populației civile afectate de război
13:51
8 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, aduși în România. A opta misiune din 2025 a țării noastre în beneficiul populației civile afectate de război
Un tânăr român a fost dat dispărut după ce a plecat la studii în Olanda. Familia nu a mai luat legătura cu el de câteva luni
13:49
Un tânăr român a fost dat dispărut după ce a plecat la studii în Olanda. Familia nu a mai luat legătura cu el de câteva luni
HOROSCOP Lovitură financiară pentru 4 zodii, la începutul lui 2026. Câștiguri neașteptate și oportunități profesionale rare pentru acești nativi
13:49
Lovitură financiară pentru 4 zodii, la începutul lui 2026. Câștiguri neașteptate și oportunități profesionale rare pentru acești nativi
ULTIMA ORĂ În întâlnirea cu premierul Bolojan, Sorin Grindeanu a cerut demiterea de urgență a ministrei Mediului, Diana Buzoianu, demiterea conducerii USR de la Apele Române și desființarea ESZ Prahova. Ce i-a răspuns Bolojan
13:44
În întâlnirea cu premierul Bolojan, Sorin Grindeanu a cerut demiterea de urgență a ministrei Mediului, Diana Buzoianu, demiterea conducerii USR de la Apele Române și desființarea ESZ Prahova. Ce i-a răspuns Bolojan
LIVE 🚨 Trump cere alegeri prezidențiale în Ucraina: „A venit momentul”. „Rusia este într-o poziție puternică de negociere”, spune Trump pentru Politico
13:39
🚨 Trump cere alegeri prezidențiale în Ucraina: „A venit momentul”. „Rusia este într-o poziție puternică de negociere”, spune Trump pentru Politico

Cele mai noi