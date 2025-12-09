SUA a notificat G7 că reduce sprijinul pentru Ucraina, dezvăluie Politico

La o reuniune a miniștrilor de finanțe din G7, Statele Unite au avertizat că vor reduce sprijinul pentru Ucraina după rambursarea ultimelor tranșe ale împrumutului G7, relatează Politico . Împrumutul a fost convenit în 2024 de administrația americană condusă de Joe Biden.

Conform publicației, Ucraina va trebui să reducă cheltuielile guvernamentale încă din aprilie, în absența unui nou ajutor, deoarece țara se va confrunta cu un deficit bugetar de 71,7 miliarde de euro. Mai mult, Statele Unite și Japonia au anunțat că au respins oferta Uniunii Europene de a se alătura planului său de a utiliza activele înghețate ale Rusiei pentru a acorda împrumuturi Ucrainei. Japonia are blocate pe teritoriul său active rusești în valoare de aproximativ 30 de miliarde de dolari. Ministrul japonez de finanțe, Satsuki Katayama, a exclus utilizarea activelor rusești din cauza unor preocupări juridice, a declarat un diplomat UE care a fost informat despre întâlnire.

Într-o declarație comună dată în urma reuniunii, miniștrii de finanțe ai G7 au promis că vor continua să lucreze „pentru a dezvolta o gamă largă de opțiuni de finanțare pentru a sprijini Ucraina”. Printre opțiuni se numără și utilizarea potențială a întregii valori a activelor rusești blocate.

Uniunea Europeană decide soarta activelor rusești pe 18 decembrie

Comisia Europeană urmează să ia o decizie privind alocarea a 210 miliarde de euro în active rusești la summit-ul Uniunii Europene din 18-19 decembrie. Cea mai mare parte a acestor active (185 de miliarde de euro) este blocată la depozitarul belgian Euroclear. Belgia este principala țară care se opune acestei inițiative deoarece se teme că va fi obligată să ramburseze întreaga sumă către Rusia. Prim-ministrul belgian Bart De Wever a insistat că o participare mai mare a aliaților G7 va reduce riscul ca Rusia să se răzbune exclusiv împotriva Belgiei.

Însă președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a continuat să susțină ideea utilizării activelor rusești pentru a ajuta Ucraina în timpul unei întâlniri de luni cu președintele țării, Volodimir Zelenski.

„Propunerea noastră de împrumut pentru reparații este complexă, dar, în esență, crește costul războiului pentru Rusia”, a scris von der Leyen într-un comunicat după întâlnire, la care i s-au alăturat premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz.

