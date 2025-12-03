Victor Ponta: Am semnat, cu toată convingerea, Moțiunea parlamentarilor neafiliați intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”!

Victor Ponta a anunțat, prin intermediul rețelelor de socializare, că a semnat moțiunea parlamentarilor neafiliați, intitulată ”România fără USR”. Fostul premier susține că a gândit această inițiativă împreună cu alți parlamentari. Printr-o postare pe Facebook, fostul premier PSD vorbește despre inițiativa a peste 22 de parlamentari, care vor să arate, în mod direct, că vor spriini fără condiții orice Guvern care va ”elibera” România de USR. Ponta susține că toți parlamentarii PSD , dar și majoritatea absolută a celor de la PNL, sunt de acord cu această inițiativă. „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR”

Am semnat ieri, la Parlament, cu toată convingerea, Moțiunea parlamentarilor neafiliați intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”! Este vorba despre o inițiativă a peste 22 de parlamentari care înțeleg pericolul la adresa României reprezentat de acapararea Statului (Externe, Apărare, Economie, Mediu, Radioul Public, companiile la care Statul este acționar) de către gruparea numită USR – o grupare controlată și dirijată de forțe externe și care acționează împotriva interesului național.

Este o inițiativă pe care am gândit-o împreună, parlamentarii neafiliați, și prin care, în mod direct și neechivoc, arătăm că vom sprijini fără condiții orice Guvern care eliberează România de caracatița USR! Sunt convins că toți parlamentarii PSD și majoritatea absolută a celor de la PNL sunt de acord cu această inițiativă – însă disciplina de partid îi împiedică să își exprime public aceste convingeri.