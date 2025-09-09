Un premier, un ministru de finanțe și un organ genital

Marcel Boloș, fostul ministru de Finanțe, a declarant pentru Antena 1 că l-a anunțat pe Marcel Ciolacu, fostul premier, de cel puțin șase ori despre faptul că „deficitul bugetar se duce în cap”. Acesta mai adaugă că a primit un răspuns halucinant din partea fostului prim-ministru: „Mi-a spus că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”.

În replică, Marcel Ciolacu a precizat că nu folosește un astfel de limbaj. „Eu nu…nici cu colegii foarte apropiaţi, nici cu prietenii eu nu vorbesc urât. Am multe defecte, acest defect nu-l am”, a spus acesta.

În ceea ce privește situația companiilor de stat, fostul ministru de Finanțe a precizat că la acel moment era extrem de vizibi că este „debandadă”.

De asemenea, Marcel Boloș a declarat că regretă faptul că nu a demisionat. „Am încercat de trei ori, am avut demisia scrisă de trei ori. Poate acum lumea crede că se puteau face minuni„, a adăugat acesta.

În materialul Antena 1 a apărut și Adrian Câciu, alt fost ministru de Finanțe, care a precizat că „nu a existat în istoria României o perioadă atât de complicată ca cea dintre 2020 până în 2024”.

„Am luat o decizie: ne strângem ca broasca ţestoasă, ne băgăm în carapace şi ieşim şi mai săraci din toată treaba asta sau compensăm din erodarea puterii de cumpărare şi investim?„, a declarat Adrian Câciu.

FOTO: Mediafax

