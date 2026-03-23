Prima pagină » Știri politice » Un senator AUR a venit cu un cactus în culorile curcubeului la Parlament și l-a dedicat celor de la USR

Moment comic, luni după-amiază, la Parlament. Senatorul AUR Ștefan Geamănu a venit cu un cactus în culorile curcubeului și l-a dedicat celor de la USR. 

În discursul său, Geamănu a ținut să menționeze că lumea politică este una în care oamenii se înțeapă des, motiv pentru care s-a gândit că o glumă legată de un cactus, care este ”rezistent, nu cere prea multă atenție, și chiar dacă are spini, rămâne o plantă care trăiește mult”, ar mai detensiona puțin atmofera.

Domnule președinte, bag de seamă că aici sus aerul este rarefiat. Cred că mai aveți puțin și vedeți și dvs. ruși, ca USR-ul, peste tot. Stimați colegi de la USR, inițiatori ai acestui proiect legislativ, observ că de cele mai multe ori intervențiile dumneavoastră sunt pe atac. Critica face parte din viața politică și este normal să existe diferențe de opinie, eu însă cred că Parlamentul poate fi și un loc în care, din când în când, lăsăm deoparte încrâncenarea și arătăm că putem avea și un strop de umor.

De aceea, astăzi nu vin cu o replică acidă, ci cu un mic cadou. M-am gândit că, dacă tot suntem adesea înțepați unii cu alții și în dezbateri, poate ar fi potrivit un cactus: este rezistent, nu cere prea multă atenție și, chiar dacă are spini, rămâne o plantă care trăiește mult.

Iar pentru că dvs. apreciați foarte mult diversitatea culorilor, cactusul este colorat în curcubeu. Sper să-l primiți în spiritul în care îl ofer, cu un zâmbet și cu gândul că, dincolo de dispute, putem păstra și puțin umor în această sală”, a transmis senatorul, care a stârnit hohote de râs în sală.

