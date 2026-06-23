Un senator PNL spune care ar fi cele 2 variante, după ce Guvernul Veștea nu a trecut în Parlament: „România are nevoie de decizii asumate”

Un senator PNL spune care ar fi cele 2 variante, după ce Guvernul Veștea nu a trecut în Parlament. Vă reamintim că seara trecută Cabinetul său i-a fost respins de Parlament, iar la scurt timp premierul desemnat de Nicușor Dan a făcut o serie de declarații. Din cele 212 voturi exprimate, 189 au fost „pentru” și 23 „împotrivă”. Minimumul necesar era de 233 de voturi pentru ca noul guvern să treacă de Parlament.

Gabriela Horga, senator PNL, a precizat, într-o postare, că acum ar exista 2 variante, ambele de guvern minoritar. Ea explică faptul că un guvern ar putea fi condus de PSD, iar altul ar putea fi format din facțiunile PNL, USR și UDMR.

„Adrian Veștea a cerșit voturile AUR”

„Guvernul trădatorilor, PSD-Veștea, a picat în Parlament. Spectacolul rușinos al negocierilor cu AUR s-a încheiat cu un eșec pentru cei care l-au inițiat. Adrian Veștea a cerșit voturile AUR și a acceptat poziția de marionetă a PSD”, spune Gabriela Horga pe Facebook.

Gabriela Horga afirmă că PNL a fost un partid puternic care a rezistat cu Ilie Bolojan „unui asalt teribil din toate părțile și cu toate armele”.

Potrivit Gabrielei Horga, PNL a refuzat să susțină guvernul PSD-Veștea și exclude o nouă guvernare alături de PSD. Ea susține că lista respinsă de Parlament era dominată de propunerile PSD. În schimb, PNL și Ilie Bolojan au propus un acord politic pe 6 luni, bazat pe obiective asumate de toate partidele.

Care sunt cele 2 variante

„PNL a refuzat să susțină guvernul PSD–Veștea și a transmis clar că nu va mai participa la o guvernare alături de PSD. Lista respinsă de Parlament era dominată de propuneri de la PSD, iar Adrian Veștea a avut doar un rol de fațadă. Partidul Național Liberal și Ilie Bolojan au propus ieri o soluție pentru depășirea blocajului politic: încheierea unui acord prin care partidele să își asume, pentru următoarele șase luni, respectarea unor obiective clare”, spune Gabriela Horga.

Gabriela Horga afirmă că viitorul Guvern ar trebui să își asume răspunderea în Parlament. Prioritățile ar fi implementarea proiectelor din PNRR, păstrarea disciplinei bugetare și continuarea investițiilor.

„Dacă formațiunile politice ar ajunge la un acord pentru un astfel de pact național, există două variante: fie un guvern minoritar condus de PSD, fie un executiv minoritar alcătuit din PNL, USR și UDMR. România are nevoie de decizii asumate, prin înțelegeri transparente între partidele politice, nu de combinații și de voturi cumpărate la bucată”, a mai scris Horga.

Prima reacție a lui Adrian Veștea, după ce Cabinetul a eșuat în Parlament

Adrian Veștea a avut o reacție publică, după ce Cabinetul său a eșuat în Parlament.

„Votul de astăzi nu a fost cel pe care l-am sperat pentru România. Dar votul este suveran și îl respect.

Nu am cerut această poziție pentru o funcție, ci am acceptat-o pentru că țara are nevoie de stabilitate, nu de blocaj. Asta rămâne valabil indiferent de rezultatul de azi.

47 de zile fără guvern ne costă deja prea mult: fonduri europene, încredere, timp pe care nu-l mai recuperăm.

Rămân convins că responsabilitatea trebuie să bată orice calcul politic”, a scris Veștea pe Facebook.

Sursă foto: Mediafax Foto, Facebook