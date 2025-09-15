Unde este SPP-istul Ionuț, „deliciul TikTok” / Nicușor Dan lămurește misterul dispariției. Doamnele pot să stea liniștite

Unde este Ionuț, tânărul ofițer SPP, care a făcut furori pe rețelele de socializare, încă din ziua învestirii lui Nicușor Dan la Cotroceni? Răspunsul care a venit de la președinte le poate liniști pe doamnele admiratoare.

Nicușor Dan, a fost întrebat luni seară, la Antena 3, de o telespectatoare pe nume Roxana, ce s-a întâmplat cu ofițerul SPP care a atras atenția publicului, în ziua învestirii președintelui. Acesta a lămurit că Ionuț face parte, încă, din dispozitivul său de securitate. Doar că fac „cu schimbul”.

„Fac cu schimbul, sunt mai multe echipe. Este în continuare, e unul din schimburi. E un profesionist și o persoană foarte pozitivă”, a spus Nicușor Dan.

Agentul SPP a mai fost dat dispărut o dată, la începutul lunii iunie, când a apărut informația, pe surse, că a fost retras din echipa de protecție a președintelui. Imediat după a apărut și motivul absenței sale de lângă Nicușor Dan. Fusese la niște cursuri de pregătire.

