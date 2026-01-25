Prima pagină » Știri politice » USR pregătește modificarea statutului. Comitetul Politic votează amendamentele pentru Congresul convocat în februarie

USR pregătește modificarea statutului. Comitetul Politic votează amendamentele pentru Congresul convocat în februarie

25 ian. 2026, 13:12, Știri politice
USR pregătește modificarea statutului. Comitetul Politic votează amendamentele pentru Congresul convocat în februarie

UPDATE 13.10: 

Potrivit surselor Gândul, deja au trecut 3 din 4 calupuri de amendamente. Sunt în jur de 200 de modificări propuse. De la numărul de membri in birourile locale, județene sau național, la număr de membri în filialele rurale, conform surselor politice. Ar fi doar lucruri tehnice, care sa adapteze statutul USR și să-l flexibilizeze.

Comitetul Politic al USR a fost convocat astăzi pentru adoptarea unor amendamente la statutul partidului. Se trece prin amendamente și se votează trimiterea lor spre aprobare la Congresul care va avea loc în februarie, potrivit unor surse politice pentru Gândul. 

Fritz: Voi convoca un Congres al partidului, cel mai probabil în luna februarie

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat că va convoca în luna februarie un Congres al partidului, în cadrul căruia va propune modificări structurale ale statutului.

„În perioada următoare vom demara mai multe procese importante. În ianuarie lansăm un proiect menit să genereze idei pentru viitorul României, deoarece considerăm că lipseşte o dezbatere autentică despre marile probleme şi despre soluţiile de care ţara are nevoie.

Voi convoca un Congres al partidului, cel mai probabil în februarie, pentru a reaşeza pe baze noi inclusiv statutul USR şi pentru a introduce câteva schimbări structurale care să ne faciliteze munca în îndeplinirea misiunii pentru care oamenii ne votează”, a declarat acesta.

