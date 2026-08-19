Ședință de urgență la USR pentru reconfirmarea lui Dominic Fritz în fruntea partidului. La ce oră se întâlnesc USR-iștii pentru a face scut în jurul șefului declarat de Justiție în conflict de interese

Comitetul Politic al USR se reunește miercuri în ședință pentru a acorda un vot de susținere președintelui partidului, Dominic Fritz, după decizia Curții Constituționale referitoare la Legea ANI. Ședința Comitetului Politic al USR va avea loc la ora 18:00 și are pe ordinea de zi reconfirmarea lui Dominic Fritz în funcția de președinte al formațiunii, se arată într-un comunicat transmis de USR. În document, reprezentanții USR acuză PSD că face presiuni ca să-i dezbine.

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„Comitetul Politic al USR se reunește miercuri, 19 august, de la ora 18:00.

Biroul Național al USR a decis convocarea online a Comitetului Politic al partidului miercuri, 19 august, de la ora 18:00, având pe ordinea de zi reconfirmarea lui Dominic Fritz în funcția de președinte al USR.

Convocarea Comitetului Politic are loc în contextul deciziei recente a Curții Constituționale și al atacurilor politice lansate de PSD la adresa lui Dominic Fritz și a USR.

Prin convocarea Comitetului Politic, conducerea USR transmite un mesaj de unitate și solidaritate în jurul președintelui partidului, Dominic Fritz. Conducerea USR este decisă de membrii partidului, prin mecanismele democratice interne, nu de PSD, de jocuri de culise sau de presiuni din afara partidului.

USR consideră că decizia Curții Constituționale creează un precedent extrem de grav pentru statul de drept, prin validarea unei legi care deschide calea aplicării unei sancțiuni noi pentru fapte petrecute înainte de existența respectivei sancțiuni.

În fața acestei situații, răspunsul USR este unul de unitate, solidaritate și apărare a regulilor democratice.

La finalul ședinței Comitetului Politic, purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, va susține declarații de presă la sediul partidului din Șoseaua Kiseleff nr. 55”, se arată în comunicatul transmis de USR.