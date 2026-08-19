Prima pagină » Știri politice » Venezuela l-a uitat pe Maduro într-o închisoare americană. De ce evită Guvernul din Caracas să mai vorbească despre eliberarea fostului președinte

Venezuela l-a uitat pe Maduro într-o închisoare americană. De ce evită Guvernul din Caracas să mai vorbească despre eliberarea fostului președinte

Venezuela l-a uitat pe Maduro într-o închisoare americană. De ce evită Guvernul din Caracas să mai vorbească despre eliberarea fostului președinte
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pe durata discuțiilor de două săptămâni cu opoziția, guvernul de la Caracas n-a mai făcut nicio mențiune publică despre eforturile pentru eliberarea fostului dictator Nicolas Maduro din captivitatea SUA. 

Este un semn clar că regimul condus din 3 ianuarie 2026 de către președinta interimară Delcy Rodriguez l-ar fi abandonat pe Maduro.  S-ar părea că președinta interimară a Venezuelei a ales să cadă la pace cu administrația Trump și să integreze țara sud-americană în rândul lumii libere, după aproape trei decenii de dictatură socialistă.

Sondaj Gândul

Cine credeți că ar fi cel mai bun înlocuitor pentru Dominic Fritz la șefia USR: Radu Miruță sau Diana Buzoianu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Tăcerea de la Caracas: Maduro, complet șters de pe agenda negocierilor. Venezuela, tot mai prietenoasă cu SUA

În ultimele luni, relațiile dintre SUA și Venezuela s-au îmbunătățit vizibil după vizita secretarului american de Interne, Doug Burgum, la Caracas.

De asemenea, Departamentul de Stat al SUA a apreciat gestul guvernului venezuelean de a se retrae din Curtea Penală Internațională.

În plus, Venezuela și Israel au reluat legăturile diplomatice după 17 ani de tensiuni.

S-a convenit eliberarea a 131 de prizonieri politici.

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez și secretarul american al Internelor, Doug Burgum - Foto: Mediafax foto

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez și secretarul american al Internelor, Doug Burgum – Foto: Mediafax foto

Ce s-a discutat la masa tratativelor? Recuperarea aurului la Londra și reconstrucția țării de după cutremurele din iunie

La masa negocierilor dintre guvern și opoziție s-a discutat despre organizarea alegerilor prezidențiale, reparațiile de după cutremurele devastatoare din iunie și repatrierea lingourilor de aur în valoare de 4 miliarde de dolari, depozitate în seifurile Băncii Angliei, și despre reformarea sistemului judiciar.

Însă, nicio vorbă despre Maduro, despre care președinta interimară sau șeful armatei venezuelene juraseră că vor întreprinde eforturi pentru a-l salva pe Maduro.

Totuși, fratele președintei Delcy Rodriguez, lider al Parlamentului venezuelan, a spus că „nu va avea odihnă” până nu-l va elibera pe Maduro din celula sa din Brooklyin, unde se confruntă cu acuzații pentru trafic de droguri.

Pe 3 ianuarie, Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați și arestați de forțele SUA pe durata Operațiunii Absolute Resolve.

„Maduro și Flores pur și simplu nu au existat la masa negocierilor. Parcă au dispărut din istorie”, a spus un opozant pentru Financial Times .

Soarta lui Maduro este pecetluită. Venezuela se află deja în sfera de influență a Washingtonului

Aparent, administrația SUA are încredere în Delcy Rodriguez că ar putea fi capabilă să realizeze tranziția de la autocrația de tip chavistă la democrație.

De asemenea, președinta interimară a permis accesul investitorilor și companiilor americane la vastele resurse de petrol ale țării.

Încă din iunie 2026, Latin America raporta că administrația Rodriguez a început să îndepărteze afișe și portrete ale lui Nicolas Maduro din întreaga țară.

„Soarta guvernului venezuelean este deja pecetluită. Vor lăsa cazul lui Maduro să-și urmeze cursul în timp ce ei se vor concentra pe singura lor prioritate: supraviețuirea”, a spus Edward Rodriguez, analist și consultant venezuelean.

Nicolas Maduro și soția sa riscă să fie condamnați la închisoare pe viață pentru trafic de droguri și armament. Primul proces pentru judecarea fostului dictator ar urma să înceapă la 1 iunie 2027.

Sursa Foto: Armata SUA/Guvernul Venezuelei

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ USR l-a revalidat, cu unanimitate de voturi, pe Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului
19:50
USR l-a revalidat, cu unanimitate de voturi, pe Dominic Fritz în funcția de președinte al partidului
ULTIMA ORĂ Bolojan susține că „nu se agață de putere” și propune o a treia variantă de Guvern. Premierul demis are cel mai lung interimat din istoria României
19:49
Bolojan susține că „nu se agață de putere” și propune o a treia variantă de Guvern. Premierul demis are cel mai lung interimat din istoria României
ULTIMA ORĂ Bolojan continuă să pledeze pentru Fritz și sfidează decizia Curții Constituționale care-l poate lăsa pe liderul USR fără funcția de primar
19:47
Bolojan continuă să pledeze pentru Fritz și sfidează decizia Curții Constituționale care-l poate lăsa pe liderul USR fără funcția de primar
ECONOMIE Sindicatele cer CSAT de urgență pentru a lămuri de ce Bolojan a dublat prețul gazelor din Neptun Deep „din condei”
19:43
Sindicatele cer CSAT de urgență pentru a lămuri de ce Bolojan a dublat prețul gazelor din Neptun Deep „din condei”
LIVE A început mitingul de susținere pentru Fritz. Zeci de oameni s-au adunat în Piața Operei din Timișoara și scandează „Justiție, jos corupția”
19:16
A început mitingul de susținere pentru Fritz. Zeci de oameni s-au adunat în Piața Operei din Timișoara și scandează „Justiție, jos corupția”
FLASH NEWS Bill Clinton a împlinit 80 de ani
18:59
Bill Clinton a împlinit 80 de ani
Mediafax
SCANDAL la Guvern! Sindicatul angajaților, atac la adresa lui Bolojan: La 17 august unde erați?
Digi24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Cancan.ro
Cea mai nouă PROFEȚIE a 'Profetului Apocalipsei': Război total între aceste 5 țări, în octombrie 2026
Prosport.ro
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Adevarul
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului
Mediafax
Gară imensă de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează orice așteptare
Click
„A spus că iese și nu s-a mai întors”. Trupul ars al unei influencerițe, găsit între rândurile de viță-de-vie din Franța
Digi24
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Cancan.ro
Motivul trist care l-a făcut pe medicul de 28 de ani să ia decizia tragică! De ce a făcut asta
Ce se întâmplă doctore
Îl mai ții minte pe Vierme de la Animal X? Cum arată acum, la 42 de ani, și cu ce se ocupă! E schimbat total și mulți nu l-au mai recunoscut
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Licitație pentru mașini electrice la Onești. Cum arată cerințele tehnice pentru cele șapte vehicule?
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Descopera.ro
Ruinele unei civilizații uitate, descoperite cu ajutorul tehnologiei LiDAR în pădurea amazoniană
MILITAR NATO organizează un exercițiu militar de amploare la Cincu. Peste 1.000 de militari au simulat apărarea României
19:49
NATO organizează un exercițiu militar de amploare la Cincu. Peste 1.000 de militari au simulat apărarea României
SCANDAL Proprii subalterni îl acuză pe Bolojan de contracte cu dedicație pentru Beniamin Rus, controversatul om de afaceri din Oradea. Cei doi s-au întâlnit la o nouă inaugurare pe 17 august. Sindicatul i-a adresat 6 întrebări lui Bolojan
19:26
Proprii subalterni îl acuză pe Bolojan de contracte cu dedicație pentru Beniamin Rus, controversatul om de afaceri din Oradea. Cei doi s-au întâlnit la o nouă inaugurare pe 17 august. Sindicatul i-a adresat 6 întrebări lui Bolojan
EXCLUSIV Mihai Tudose, mesaj pentru George Simion. „Va trebui să-și asume o intrare la guvernare”
19:00
Mihai Tudose, mesaj pentru George Simion. „Va trebui să-și asume o intrare la guvernare”
FLASH NEWS Bulgaria întărește securitatea la baza aeriană Bezmer din cauza amenințărilor din partea Iranului. Anunțul Guvernului de la Sofia
18:52
Bulgaria întărește securitatea la baza aeriană Bezmer din cauza amenințărilor din partea Iranului. Anunțul Guvernului de la Sofia
ALEGERI Cine este Raphaël Glucksmann, politicianul francez care speră să o înfrângă pe Marine Le Pen la alegerile prezidențiale din Franța
18:49
Cine este Raphaël Glucksmann, politicianul francez care speră să o înfrângă pe Marine Le Pen la alegerile prezidențiale din Franța
VIDEO Cursă nebună pe A2. Gonește pe autostradă, așezat lateral pe motocicletă, cu peste 100 de kilometri la oră
18:36
Cursă nebună pe A2. Gonește pe autostradă, așezat lateral pe motocicletă, cu peste 100 de kilometri la oră

Cele mai noi

Trimite acest link pe