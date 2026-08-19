Pe durata discuțiilor de două săptămâni cu opoziția, guvernul de la Caracas n-a mai făcut nicio mențiune publică despre eforturile pentru eliberarea fostului dictator Nicolas Maduro din captivitatea SUA.

Este un semn clar că regimul condus din 3 ianuarie 2026 de către președinta interimară Delcy Rodriguez l-ar fi abandonat pe Maduro. S-ar părea că președinta interimară a Venezuelei a ales să cadă la pace cu administrația Trump și să integreze țara sud-americană în rândul lumii libere, după aproape trei decenii de dictatură socialistă.

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Tăcerea de la Caracas: Maduro, complet șters de pe agenda negocierilor. Venezuela, tot mai prietenoasă cu SUA

În ultimele luni, relațiile dintre SUA și Venezuela s-au îmbunătățit vizibil după vizita secretarului american de Interne, Doug Burgum, la Caracas.

De asemenea, Departamentul de Stat al SUA a apreciat gestul guvernului venezuelean de a se retrae din Curtea Penală Internațională.

În plus, Venezuela și Israel au reluat legăturile diplomatice după 17 ani de tensiuni.

S-a convenit eliberarea a 131 de prizonieri politici.

Ce s-a discutat la masa tratativelor? Recuperarea aurului la Londra și reconstrucția țării de după cutremurele din iunie

La masa negocierilor dintre guvern și opoziție s-a discutat despre organizarea alegerilor prezidențiale, reparațiile de după cutremurele devastatoare din iunie și repatrierea lingourilor de aur în valoare de 4 miliarde de dolari, depozitate în seifurile Băncii Angliei, și despre reformarea sistemului judiciar.

Însă, nicio vorbă despre Maduro, despre care președinta interimară sau șeful armatei venezuelene juraseră că vor întreprinde eforturi pentru a-l salva pe Maduro.

Totuși, fratele președintei Delcy Rodriguez, lider al Parlamentului venezuelan, a spus că „nu va avea odihnă” până nu-l va elibera pe Maduro din celula sa din Brooklyin, unde se confruntă cu acuzații pentru trafic de droguri.

Pe 3 ianuarie, Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați și arestați de forțele SUA pe durata Operațiunii Absolute Resolve.

„Maduro și Flores pur și simplu nu au existat la masa negocierilor. Parcă au dispărut din istorie”, a spus un opozant pentru Financial Times .

Soarta lui Maduro este pecetluită. Venezuela se află deja în sfera de influență a Washingtonului

Aparent, administrația SUA are încredere în Delcy Rodriguez că ar putea fi capabilă să realizeze tranziția de la autocrația de tip chavistă la democrație.

De asemenea, președinta interimară a permis accesul investitorilor și companiilor americane la vastele resurse de petrol ale țării.

Încă din iunie 2026, Latin America raporta că administrația Rodriguez a început să îndepărteze afișe și portrete ale lui Nicolas Maduro din întreaga țară.

„Soarta guvernului venezuelean este deja pecetluită. Vor lăsa cazul lui Maduro să-și urmeze cursul în timp ce ei se vor concentra pe singura lor prioritate: supraviețuirea”, a spus Edward Rodriguez, analist și consultant venezuelean.

Nicolas Maduro și soția sa riscă să fie condamnați la închisoare pe viață pentru trafic de droguri și armament. Primul proces pentru judecarea fostului dictator ar urma să înceapă la 1 iunie 2027.

Sursa Foto: Armata SUA/Guvernul Venezuelei