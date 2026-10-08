Vicepreședintele ANCOM îl ironizează pe Dominic Fritz după anunuțul prin care își caută asistent executiv: „Poate avea și dublă cetățenie dacă totuși vorbește limba românā perfect, ca dumneavoastră?”

Vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, a reacționat ironic la anunțul făcut de președintele USR, Dominic Fritz, care caută un asistent executiv pentru cabinetul său de la Timișoara. Liderul USR a anunțat pe Facebook că își dorește în echipă o persoană aflată „la început de carieră”, care să îl ajute cu redactarea, organizarea, analiza și pregătirea activităților.

Pavel Popescu, mesaj ironic în comentarii

În secțiunea de comentarii a postării, vicepreședintele ANCOM a lansat o întrebare referitoare la criteriile de selecție prezentate de liderul USR.

„Întrebare: poate avea și dublă cetățenie dacă totuși vorbește limba română perfect, ca dumneavoastră? De exemplu… moldovean, ucrainean sau chinez?”, a scris Pavel Popescu.

Dominic Fritz: „Va fi chiar un concurs deschis”

În mesajul său, Dominic Fritz a precizat că postul presupune o activitate intensă și că viitorul asistent va avea atribuții diverse. Liderul USR a adăugat că își dorește o persoană care „nu se stresează repede”, este atentă la detalii, comunică bine și știe „să tacă atunci când trebuie”.

„Caut un asistent executiv/o asistentă executivă la început de carieră. Vei lucra la cabinetul meu de președinte USR la Timișoara (sau pe drum când mergem prin țară). E o muncă intensă în care vei face de toate – scrii, organizezi, analizezi, pregătești…”, a transmis Fritz.

„Va fi chiar un concurs deschis, sper să am cât mai multe CVuri din care să aleg!”, a mai scris Dominic Fritz.