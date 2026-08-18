Vicepreședintele Parlamentului European cere ca România să fie mai implicată în negocierea fondurilor din PNRR și să evite „greșelile” din trecut

Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European și al Partidului Socialiștilor Europeni, atrage atenția asupra importanței fondurilor europene pentru România, aspect care depinde de planul pe care țara noastră îl va propune Uniunii Europene. Acesta subliniază că România trebuie să fie mai activă și mai influentă în ceea ce privește negocierea fondurilor din PNRR.

„După problemele pe care le-am văzut în redactarea și implementarea PNRR, trebuie să învățăm lecția. Nu este suficient să ai alocate fonduri europene. România trebuie să negocieze bine de la început. În contextul în care statele membre trebuie să pregătească un nou plan național pentru viitorul exercițiu financiar, este crucial să evităm greșelile din PNRR”, precizează Negrescu pe Facebook.

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Social-democratul Victor Negrescu atrage atenția asupra negocierii fondurilor din PNRR, un element care trebuie gestionat cu cât mai multă atenție, având în vedere contextul crizei politice cauzate de lipsa unui guvern cu puteri depline, dar și a stării de urgență energetice.

„Următorii 7 ani se negociază acum. Iar pentru România miza este uriașă”, transmite Victor Negrescu, într-o postare pe Facebook.

Acesta anunță că a discutat cu alți europarlamentari și reprezentanți ai autorităților locale, în cadrul unei ședințe, unde s-au aprobat 50 de propuneri, ce includ priorități pentru atragerea de fonduri europene.