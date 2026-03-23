Victor Ponta: Ce plafonează, de fapt, Guvernul? Refuză să reducă din cei 60% pe care îi încasează statul și, în schimb, intervine asupra celor aproximativ 5% care aparțin mediului privat

Victor Ponta a reacționat într-o postare pe pagina sa de Facebook, după ce Guvernul a anunțat că, marți, va declara stare de criză în contextul creșterilor prețurilor la carburanți. Fostul premier acuză Executivul că fie „nu înțelege nimic din realitatea economică”, fie „ne consideră proști” și susține că o a treia variantă nu există.

Fostul premier susține că structura prețului la pompă este dominată de stat, care încasează aproximativ 60% din cost sub forma de taxe și accize. Potrivit acestuia, peste 30% reprezintă costurile reale, petrolul, rafinarea și transportul, în timp ce un leu revine așa-numitului „adaos comercial”, pe care Guvernul intenționa să-l plafoneze.

„Guvernul “Bolojan” fie nu înțelege absolut nimic din realitatea economică, fie ne consideră pe toți niște proști . O a treia variantă nu există. Prețul carburantului este format, în medie, în proporție de aproximativ 60% din taxe și accize încasate de stat. Peste 30% reprezintă costurile reale – petrolul, rafinarea și transportul. Sub 1 leu este așa-numitul „adaos comercial” pe care Guvernul pretinde că îl plafonează. Dar acest „adaos” NU înseamnă profit. Din el se plătesc salariile angajaților, energia, chiriile, logistica și, atenție, tot taxe către stat. Cum poți vorbi despre economie de piață când Guvernul intervine exact ca înainte de 1989, plafonând artificial prețurile, cu riscul de a crea penurie? Parca zicea si consilierul prezidențial acum 3 zile că plafonarea e o greșeală?”

„Ce plafonează, de fapt, Guvernul? Și mai ales: la ce ajută această măsură în actuala criză?”

De asemenea, Victor Ponta acuză Guvernul că refuză să reducă din cei 60% pe care îi încasează statul și intervine asupra celor aproximativ 5%, care aparțin mediului privat. De asemenea, fostul premier critică și abordarea de a nu reduce TVA-ul sau accizele, pe care le consideră adevărate pârghii pentru scăderea prețurilor carburanților.