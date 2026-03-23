Prima pagină » Actualitate » Victor Ponta anunță ce măsuri ar lua dacă ar fi consilierul lui Nicușor Dan: ”Aș da buzna în biroul președintelui”

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta a transmis că, dacă ar fi consilierul președintelui Nicușor Dan, i-ar sugerea șefului statului să se informeze cu privire la efectele războiului Israel–Iran–SUA asupra Rusiei, Chinei și Europei, după care l-ar întreba pe acesta ce strategie are România într-un asemenea context complicat.

Sunt consilier onorific al mai multor președinți și știu ce informații și analize se cer pe zona internațională. NU sunt consilier al președintelui Nicușor Dan, dar dacă aș fi, cu siguranță, în această dimineață aș da buzna în biroul lui și aș insista să citească trei știri: despre efectele războiului Israel–Iran–SUA asupra Rusiei, Chinei și Europei. După aceea, aș întreba dacă România are o strategie în acest context atât de complicat”, a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.
În continuare, fostul premier a subliniat că, în timp ce războiul cu Iran se prelungește, România face ”circ” de susținere SUA în Parlament și că țara noastră a devenit cel mai apropiat susținător al Ucrainei, chiar când Rusia ”câștigă miliarde datorită crizei din Golf”. În final, Ponta a punctat că avem un buget ”neserios și nesustenabil”, dar și o coaliție de guvernare ”isterică și nefuncțională”.
1. Războiul cu Iranul se prelungește, iar prețurile la energie vor continua să crească. Noi facem in Parlament un “circ” de susținere a SUA pe care nu l-a cerut nimeni din America ( in loc sa aplicam discret si inteligent Parteneriatul care exista din 2011)
2. Am devenit cel mai apropiat si vocal susținător al Ucrainei tocmai când Rusia câștigă miliarde datorită crizei din Golf și când America nu mai oferă absolut niciun ajutor financiar și militar Ucrainei.
3. Păstrăm față de China atitudinea mioapă, aberantă și total contraproductivă a regimului „Iohannis”, tocmai în momentul în care toți liderii europeni (și, foarte probabil, în curând și președintele Trump) merg în vizite la Beijing pentru a dezvolta relațiile economice și politice.
Suntem pe contrasens total pe trei direcții esențiale.
Între timp, avem un buget neserios și nesustenabil și o coaliție de guvernare isterică și nefuncțională.
Oare nu ar trebui să facem și altceva decât „o analiză”?
Și nu ar trebui să terminăm „analiza” mai repede, înainte să ne lovească cele trei trenuri cu care suntem pe contrasens?
Norocul meu că nu sunt consilierul președintelui României”, a încheiat Victor Ponta.

