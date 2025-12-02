Victor Ponta dă de pământ cu ministrul Mediului, după ce 100.000 de oameni au rămas fără apă. „Incompetența USR ucide”

Fostul premier Victor Ponta critică modul în care ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, a gestionat situația privind stoparea furnizării de apă potabilă, de vineri seară, către cei peste 100.000 de oameni din județele Prahova şi Dâmboviţa, din cauza unor probleme apărute la barajul Paltinu.

Într-o postare pe Facebook, fostul premier PSD vorbește despre incompetenta și amatorismul ministrului USR, Diana Buzoianu. „Incompetența USR ucide – prostia USR ucide – politizarea USR ucide”, susține el.

„Când incompetența și amatorismul ministrului USR al Mediului intră «în acțiune», 100.000 de oameni, spitale, școli și grădinițe rămân fără apă!. E momentul, dincolo de propagandă, să aflați ce s-a întâmplat:

1. În 12 septembrie, ministrul USR al Mediului îl demite pe directorul Administrației Apelor Române pentru a putea instala în această funcție de importanță strategică o persoană apropiată de USR.

2. În octombrie, contrar opiniilor specialiștilor, ministrul USR al Mediului dă ordin direct de începere a unor lucrări la Barajul Paltinu – baraj care asigură apa potabilă pentru 20 de localități din Prahova și Dâmbovița.

3. Pentru efectuarea lucrărilor s-a scăzut nivelul apei din baraj până în zona în care aceasta nu mai este potabilă. Lucrările nu pot fi finalizate mai devreme de 6 luni și nu au fost pregătite soluții alternative.

4. După ce oamenii au rămas fără apă potabilă (spitale, școli, instituții închise) și a izbucnit scandalul în presă, ministrul USR al Mediului a încercat să își acopere greșeala și a ordonat (ilegal) pomparea apei nepotabile în rețea, ceea ce transformă criza apei într-o criză sanitară.

5. Ca de fiecare dată, în loc să asculte de specialiști și să găsească soluții reale pentru zonele afectate, ministrul USR al Mediului face scandal, depune plângeri penale și se ocupă de propagandă. Nicio soluție – doar scandal!

6. Cum este vorba despre un ministru USR, premierul Bolojan „bagă capul în nisip” și nu are curajul să sancționeze un ministru incompetent și rău-intenționat”, a transmis Victor Ponta.

