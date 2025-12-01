Diana Buzoianu riscă să încalce legea și să îmbolnăvească populația din Prahova și Dâmbovița: DSP: "Nu se va încălca legea" / Buzoianu: "Nu vreți, e treaba dumneavoastră"

Directorul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Prahova a avertizat-o pe ministrul Mediului, Diana Buzoianu, că solicitarea ei de a furniza apă menajeră locuitorilor, din Prahova și Dâmbovița, constituie o gravă încălcare a legii, a relatat pentru Gândul directorul societății de Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ), Bogdan Chițescu. Directorul ESZ și șeful DSU Prahova i-au explicat ministrei că o astfel de inițiativă poate îmbolnăvi populația, afectată de lucrările de la Barajul Paltinu. În ciuda argumentelor din partea specialiștilor, Buzoianu a afișat o atitudine sfidătoare.

Aproximativ 100.000 de locuitori din județele Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă sau menajeră de patru zile, din cauza lucrărilor la Barajul Paltinu. Precipitațiile recente au transformat apa potabila în mâl, astfel că autoritățile au acționat în regim de urgență pentru aprovizionarea cu apă a oamenilor.

Autoritățile locale acuză Apele Române că nu au fost înștiințate la timp, cu privire la golirea barajului. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, pune presiune pe Exploatare Sistem Zonal Prahova să furnizeze apă menajeră în rețeaua de apă potabilă.

Autoritățile locale au refuzat să semneze procesul verbal propus de Apele Române

Curățarea Barajului Paltinul au fost planificate, încă din luna iunie, anul acesta. Apele Române a înștiințat, însă, societatea de Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ) abia la data de 22 octombrie cu privire la demararea lucrărilor.

Directorul ESZ, Bogdan Chițescu, a relatat că atât șeful de stație, cât și inginerul au refuzat să semneze procesul verbal înaintat de Apele Române.

„Pe data de 22 octombrie ne-am trezit cu o comisie de la Apele Românești, care a anunțat șeful de stație că urmează să înceapă golirea lacului. I-au anunțat pe colegii noștri că această comisie a venit doar să facă o vizită la fața locului și dacă vor să semneze un proces-verbal. La momentul respectiv, șeful de stație m-a sunat. Nu a semnat nimic. Nu a semnat nimic nici șeful de stație, nici inginerul. Pe 29 ne-a venit o informare de la Apa Buzău că urmează să scadă nivelul în apă, în urma deciziei comisiei la care am fi participat și noi, dar colegii mei n-au semnat acel proces-verbal pentru că nu i-am lăsat. Trebuie să ne pregătim, să avem rezerve de apă, să luăm legătura cu ceilalți operatori. Ne-au comunicat că va scădea (n.r. – nivelul apei), dar vor lăsa la limită, încât să putem să tragem apa, adică la o limită de exploatare”, a afirmat Bogdan Chițescu.

Apele Române au exclus furnizorul de apă cu privire la golirea Barajului Paltin

Directorul ESZ, Bogdan Chițescu, acuză Apele Române că nu au invitat autoritățile locale, la discuțiile despre planurile curățare a barajului Paltinu. Acesta a argumentat că apa din Paltinul este singura sursă de apă potabilă pentru locuitorii din zonă, aproximativ 100.000 de oameni.

„În momentul în care au gândit chestia asta, noi trebuia să fim la masă, deoarece este singura sursă pentru acea regiune. Nu există o altă sursă de apă potabilă. Noi de acolo luăm apă și distribuim pentru toată acea regiune de județ, adică pentru 100.000 de oameni, inclusiv pentru o bucată din județul Dâmbovița. Noi trebuia să discutăm înainte”, a punctat Chițescu.

Directorul general ESZ le-a solicitat celor de la Apele Române să repare un bazin de apă curată din zonă, aflat în responsabilitatea companiei. Bazinul respectiv ar fi constituit o sursă de apă pentru locuitori în situații de criză. Termenul reparațiilor era însă de 24 de luni.

Apele Române au oferit asigurări că locuitorii nu vor rămâne fără apă potabilă. Promisiunile nu s-au concretizat ceea ce a generat situația de criză actuală.

„Stația de apă din Prahova s-a oprit pentru prima dată în 30 de ani”

Pe parcursul lucrărilor, în noaptea de joi, din cauza ploilor torențiale, apa rămasă în Barajul Paltinu a devenit mâloasă. Directorul ESZ spune că gradul de turbiditate este cu mult peste legală acceptată pentru a fi utilizată ca apă menajeră.

„Era foarte mult mâl. Eu n-am mai putut să trag apă sub nicio formă. Nici noi, nici Hidroelectrica. Hidroelectrica a oprit. Nu mai există apă. Este o turbiditate de 29.000. Eu pot să dau apa cu turbiditate 1 acuma este 29.000. Pentru prima dată în 30 de ani am oprit stația. Eeste pentru prima dată în istorie. Noi am funcționat în flux continuu”, a transmis Bogdan Chițescu.

Inițiativa Dianei Buzoianu riscă să îmbolnăvească populația: „Există riscul să se infecteze rețeaua de apă”

În cadrul ședinței de duminică seara, la care au participat autorități în domeniu, reprezentanții Apelor Române au recunoscut că s-a procedat greșit și au sistat lucrările pentru 150 de zile.

Ministrul Mediului Diana Buzoianu a continuat, însă, să pună presiuni pe autorități pentru furnizarea de apă nepotabilă locuitorilor. Direcția pentru Sănătate Publică s-a opus vehement unei astfel de măsuri și a argumentat că ar pune în pericol sănătatea locuitorilor. De asemenea, ESZ a subliniat că nu poate oferi cetățenilor o apă care nu se încadrează în normele legale.

„Ne-am opus și noi cei de la DSP. Directorul de la DSP Prahova a spus foarte clar că nu se pune problema. Nu poți să tratezi la 27.000 turbiditate, la 2.000-7.000 mai poți să tratezi. Să bag apă care nu este conformă, după cum cere legislația, eu n-o s-o fac niciodată. În primul rând, oamenii de la țară nu citesc pe Facebook să le spun că este doar menajeră, iar în al doilea rând există riscul să infectez rețeaua de apă. Conductele mele sunt curate. Eu transport cu apă la nivel de apă tratată”, a menționat Bogdan Chițescu. „Nu am fost de acord, nu am fost de acord nici noi, nici cei de la DSP. Este singura sursă de apă potabilă. Nu există alta acolo, n-am de unde să iau din altă parte, pentru că apa aia pe care o iau trebuie s-o și tratez. Acolo e uzina lângă lac”, a transmis Diana Buzoianu.

„Nu riscăm, indiferent ce presiuni se pun asupra noastră”

Ministrul Diana Buzoianu a respins, însă, explicațiile specialiștilor și a avertizat că va trimite Corpul de Control.

„Consideră că noi trebuia să dăm apă și din piatră seacă, că nu interesează și trimite Corpul de Control. I-am spus: „doamnă, puteți să trimiteți pe oricine, eu nu dau apă ca să îmbolnăvesc oamenii”. 80% din angajații mei locuiesc în zona de operare, acolo unde nu este apă. Deci oamenii ăștia și familiilor nu au apă acasă, nu riscăm. Indiferent ce presiuni se pun asupra noastră”, a declarat directorul general ESZ.

Scandal monstru în ședința din Prahova. Buzoianu sfidează autoritățile locale

Buzoianu insistat ca autoritățile să ofere o apă menajeră „netratată” și a motivat că și în alte județe se acționează în acest mod. Directorul DSP Prahova a avertizat-o că o astfel de metodă este ilegală. Nici la capătul a opt ore de ședință, ministrul Dana Buzoianu a refuzat să ia în considerare argumentele experților și a conchis cu replică sfidătoare: „nu vreți, e treaba dumneavoastră”.

„Domnul director la DSP a spus în ședință: „Atâta timp cât sunt eu aici nu se va încălca legea, legea se aplică și nu mă interesează ce fac alte județe sau dacă este cumva doar un zvon” Eu vă spun că în județul Prahova nu vom da aviz ca să plece apă pe conductă decât în normele legale. Doamna a spus că ea va lua legătura cu celelalte județe să vadă dacă dânsul este mai catolic decât Papa și a spus și că [n.r. – directorul DSP] nu vrea să ajute cetățenii. Noi am intervenit și am spus foarte clar doamnă, noi nu dăm apă, nu numai DSP-ul. Nu dăm apă decât dacă este o apă conformă legislației și atunci s-a închis subiectul și dânsa a spus” ok, nu vreți, e treaba dumneavoastră, domnilor primari”.

Ilie Bolojan oferă o sticlă de doi litri de apă fiecărei persoane din Prahova și Dâmbovița

Premierul Ilie Bolojan a transmis, duminică seară, că va trimite 200.000 de litri de apă, în „flacoane de doi litri”, din rezerva de stat celor 100.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița. Transportul a avut loc în două tranșe: 50.000 de litri au ajuns aseară, iar 150.000 de litri au fost trimiși luni.

Șeful Executivului vine în ajutorul oamenilor rămași fără apă potabilă sau menajeră cu aproximativ o sticlă de doi litri pentru fiecare persoană.

