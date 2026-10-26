Ipocrizia atinge noi culmi la USR: A ajuns să lupte pentru pensiile speciale. Un proiect al partidului, depus de Dinel Miruță, restituie pensii „tăiate” ale militarilor cu venituri mari

USR, partidul care a făcut din eliminarea pensiilor speciale una dintre principalele sale teme politice, propune acum restituirea banilor reținuți prin impozitarea progresivă a pensiilor militare. Inițiativa legislativă, depusă de deputatul Radu Miruță, fost ministru al Apărării, vizează peste 27.000 de pensionari militari ale căror venituri au fost diminuate prin aplicarea unor cote de impozitare de până la 20%. Este vorba despre o măsură fiscală introdusă tocmai pentru a taxa mai consistent pensiile de serviciu și pensiile militare cu valori ridicate, dar declarată ulterior neconstituțională de CCR.

Potrivit unui comunicat transmis de USR, proiectul legislativ prevede restituirea automată, din bugetul de stat, a sumelor reținute suplimentar față de impozitul standard de 10%, fără ca beneficiarii să mai fie obligați să se adreseze instanțelor de judecată.

Conform datelor Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, 27.087 de pensionari militari au fost afectați de aplicarea impozitului progresiv.

Paradoxul politic este că USR, formațiune care a cerut ani la rând eliminarea privilegiilor din sistemul de pensii, promovează acum o inițiativă prin care statul ar urma să returneze impozitele suplimentare încasate inclusiv de la beneficiarii unor pensii militare ridicate.

Practic, este vorba exact de pensiile „speciale”, pensiile cele mai mari, contra cărora USR a luptat de-a lungul anilor. Că pensiile respective sunt un drept al militarilor, asta deja a stabilit CCR. Cum a ajuns tocmai USR să lupte pentru pensiile speciale, rămâne, însă, un mister.

Radu Miruță vrea ca statul să returneze banii din oficiu

Deputatul USR susține că inițiativa este necesară pentru corectarea unei nedreptăți și pentru evitarea unor cheltuieli suplimentare suportate de stat în urma proceselor deschise de pensionari.

„M-am ocupat de corectarea multor nedreptăți la MApN, continui să lupt pentru drepturile militarilor și foștilor militari și din Parlament. Restituirea banilor presupunea modificarea legii, ceea ce nu aveam cum să fac ca ministru interimar, drept pentru care am depus această inițiativă ca deputat. Este o nedreptate față de oameni și trebuie corectată. În plus, statul român, pe lângă faptul că trebuie să repare ceea ce a greșit, nici nu ar mai plăti cheltuieli de judecată și penalități”, a declarat Radu Miruță.

Potrivit USR, aproape 3.000 de pensionari militari au acționat deja statul în judecată, iar peste 2.100 au obținut hotărâri favorabile.

Sumele pe care statul trebuie să le plătească în aceste litigii se ridică, conform comunicatului, la 8,4 milioane de lei, dintre care aproximativ 800.000 de lei reprezintă numai cheltuieli de judecată.

Proiectul stabilește că restituirea impozitelor reținute în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 ianuarie 2025 se va face în trei tranșe: 10% în decembrie 2026, 40% în martie 2027 și restul de 50% în martie 2028.

Acest calendar ar urma să fie aplicat dacă inițiativa legislativă va fi adoptată.

USR, de la lupta împotriva pensiilor speciale la recuperarea impozitelor pentru pensionarii militari

Poziția actuală a USR contrastează cu discursul pe care partidul l-a promovat de-a lungul anilor în privința pensiilor speciale.

Încă din 2018, USR susținea un proiect legislativ de eliminare a acestor pensii, iar în mai 2019, deputata Cristina Prună îi cerea public lui Liviu Dragnea să deblocheze inițiativa parlamentară.

„Noi chiar luptăm pentru eliminarea acestui dublu standard”, declara atunci Cristina Prună,.

În decembrie 2019, deputatul USR Claudiu Năsui critica tocmai exceptarea militarilor și magistraților de la eliminarea pensiilor speciale, susținând că o asemenea reformă ar lăsa practic neatinse 97% dintre acestea.

Năsui afirma atunci că pensiile acestor două categorii ar trebui cel puțin plafonate, iar eliminarea lor completă ar fi de preferat. Gândul a relatat declarațiile la 10 decembrie 2019.

În iunie 2021, Cristian Ghinea, unul dintre liderii USR, declara că toate categoriile de pensii speciale trebuie incluse în discuția despre reformă și apropiate de principiul contributivității.

„Bugetul de pensii nu este un sac fără fund”, avertiza Ghinea.

Iar lupta politică a continuat inclusiv în 2026. În luna martie, deputații USR Claudiu Năsui și Cristina Prună au încercat din nou să promoveze eliminarea pensiilor speciale ale aleșilor locali, însă dezbaterea proiectului a fost amânată în comisie.

În acest context, noua inițiativă a lui Radu Miruță pune în lumină un contrast între discursul politic al USR împotriva pensiilor speciale și demersul actual de restituire a unor impozite încasate de la beneficiarii pensiilor militare.

Când a fost introdus impozitul progresiv și de ce a fost declarat neconstituțional

Impozitarea progresivă a pensiilor de serviciu și a celor militare a fost introdusă prin Legea nr. 282/2023 și a început să se aplice de la 1 ianuarie 2024.

Măsura prevedea cote de impozitare de 10%, 15% și 20%, în funcție de nivelul părții necontributive a pensiei sau, în cazul pensiilor militare, de pragurile fiscale stabilite prin lege.

În practică, impozitarea suplimentară de 15% și 20% viza tranșele mai mari ale pensiilor de serviciu și ale pensiilor militare, nu pensiile obișnuite calculate exclusiv pe baza contribuțiilor. Prin urmare, nu orice pensie mare era supusă automat impozitului progresiv, ci cele încadrate în regimul fiscal special.

La 19 decembrie 2024, Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 724/2024, a declarat neconstituționale prevederile privind această impozitare.

CCR a constatat că mecanismul utiliza indicatori variabili și reguli insuficient de clare pentru diferențierea componentelor pensiilor, ceea ce afecta predictibilitatea fiscală și putea conduce la recalculări repetate. Gândul a relatat decizia CCR în ziua pronunțării.

În urma deciziei, a rămas aplicabilă impozitarea standard de 10% a venitului impozabil din pensii. Totuși, legea nu a stabilit și o procedură de restituire automată a sumelor încasate anterior în plus.

Această situație este cea pe care proiectul USR încearcă acum să o rezolve.

Astfel, partidul care a militat pentru reducerea avantajelor financiare ale beneficiarilor de pensii speciale susține, de această dată, returnarea unor sume încasate printr-o măsură fiscală menită să limiteze veniturile nete din pensiile de serviciu și militare mai ridicate.

Din perspectiva discursului politic pe care USR l-a construit în jurul pensiilor speciale, inițiativa marchează însă un contrast evident: partidul care cerea reducerea privilegiilor din sistemul de pensii solicită acum statului să restituie bani pensionarilor militari afectați de supraimpozitare, inclusiv celor cu venituri mari.