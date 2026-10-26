Prima pagină » Actualitate » Ipocrizia atinge noi culmi la USR: A ajuns să lupte pentru pensiile speciale. Un proiect al partidului, depus de Dinel Miruță, restituie pensii „tăiate” ale militarilor cu venituri mari

Ipocrizia atinge noi culmi la USR: A ajuns să lupte pentru pensiile speciale. Un proiect al partidului, depus de Dinel Miruță, restituie pensii „tăiate” ale militarilor cu venituri mari

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

USR, partidul care a făcut din eliminarea pensiilor speciale una dintre principalele sale teme politice, propune acum restituirea banilor reținuți prin impozitarea progresivă a pensiilor militare. Inițiativa legislativă, depusă de deputatul Radu Miruță, fost ministru al Apărării, vizează peste 27.000 de pensionari militari ale căror venituri au fost diminuate prin aplicarea unor cote de impozitare de până la 20%. Este vorba despre o măsură fiscală introdusă tocmai pentru a taxa mai consistent pensiile de serviciu și pensiile militare cu valori ridicate, dar declarată ulterior neconstituțională de CCR.

Potrivit unui comunicat transmis de USR, proiectul legislativ prevede restituirea automată, din bugetul de stat, a sumelor reținute suplimentar față de impozitul standard de 10%, fără ca beneficiarii să mai fie obligați să se adreseze instanțelor de judecată.

Conform datelor Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării Naționale, 27.087 de pensionari militari au fost afectați de aplicarea impozitului progresiv.

Paradoxul politic este că USR, formațiune care a cerut ani la rând eliminarea privilegiilor din sistemul de pensii, promovează acum o inițiativă prin care statul ar urma să returneze impozitele suplimentare încasate inclusiv de la beneficiarii unor pensii militare ridicate.

Practic, este vorba exact de pensiile „speciale”, pensiile cele mai mari, contra cărora USR a luptat de-a lungul anilor. Că pensiile respective sunt un drept al militarilor, asta deja a stabilit CCR. Cum a ajuns tocmai USR să lupte pentru pensiile speciale, rămâne, însă, un mister.

Radu Miruță vrea ca statul să returneze banii din oficiu

Deputatul USR susține că inițiativa este necesară pentru corectarea unei nedreptăți și pentru evitarea unor cheltuieli suplimentare suportate de stat în urma proceselor deschise de pensionari.

„M-am ocupat de corectarea multor nedreptăți la MApN, continui să lupt pentru drepturile militarilor și foștilor militari și din Parlament. Restituirea banilor presupunea modificarea legii, ceea ce nu aveam cum să fac ca ministru interimar, drept pentru care am depus această inițiativă ca deputat. Este o nedreptate față de oameni și trebuie corectată. În plus, statul român, pe lângă faptul că trebuie să repare ceea ce a greșit, nici nu ar mai plăti cheltuieli de judecată și penalități”, a declarat Radu Miruță.

Potrivit USR, aproape 3.000 de pensionari militari au acționat deja statul în judecată, iar peste 2.100 au obținut hotărâri favorabile.

Sumele pe care statul trebuie să le plătească în aceste litigii se ridică, conform comunicatului, la 8,4 milioane de lei, dintre care aproximativ 800.000 de lei reprezintă numai cheltuieli de judecată.

Proiectul stabilește că restituirea impozitelor reținute în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 ianuarie 2025 se va face în trei tranșe: 10% în decembrie 2026, 40% în martie 2027 și restul de 50% în martie 2028.

Acest calendar ar urma să fie aplicat dacă inițiativa legislativă va fi adoptată.

USR, de la lupta împotriva pensiilor speciale la recuperarea impozitelor pentru pensionarii militari

Poziția actuală a USR contrastează cu discursul pe care partidul l-a promovat de-a lungul anilor în privința pensiilor speciale.

Încă din 2018, USR susținea un proiect legislativ de eliminare a acestor pensii, iar în mai 2019, deputata Cristina Prună îi cerea public lui Liviu Dragnea să deblocheze inițiativa parlamentară.

„Noi chiar luptăm pentru eliminarea acestui dublu standard”, declara atunci Cristina Prună,.

În decembrie 2019, deputatul USR Claudiu Năsui critica tocmai exceptarea militarilor și magistraților de la eliminarea pensiilor speciale, susținând că o asemenea reformă ar lăsa practic neatinse 97% dintre acestea.

Năsui afirma atunci că pensiile acestor două categorii ar trebui cel puțin plafonate, iar eliminarea lor completă ar fi de preferat. Gândul a relatat declarațiile la 10 decembrie 2019.

În iunie 2021, Cristian Ghinea, unul dintre liderii USR, declara că toate categoriile de pensii speciale trebuie incluse în discuția despre reformă și apropiate de principiul contributivității.

„Bugetul de pensii nu este un sac fără fund”, avertiza Ghinea. 

Iar lupta politică a continuat inclusiv în 2026. În luna martie, deputații USR Claudiu Năsui și Cristina Prună au încercat din nou să promoveze eliminarea pensiilor speciale ale aleșilor locali, însă dezbaterea proiectului a fost amânată în comisie.

În acest context, noua inițiativă a lui Radu Miruță pune în lumină un contrast între discursul politic al USR împotriva pensiilor speciale și demersul actual de restituire a unor impozite încasate de la beneficiarii pensiilor militare.

Când a fost introdus impozitul progresiv și de ce a fost declarat neconstituțional

Impozitarea progresivă a pensiilor de serviciu și a celor militare a fost introdusă prin Legea nr. 282/2023 și a început să se aplice de la 1 ianuarie 2024.

Măsura prevedea cote de impozitare de 10%, 15% și 20%, în funcție de nivelul părții necontributive a pensiei sau, în cazul pensiilor militare, de pragurile fiscale stabilite prin lege.

În practică, impozitarea suplimentară de 15% și 20% viza tranșele mai mari ale pensiilor de serviciu și ale pensiilor militare, nu pensiile obișnuite calculate exclusiv pe baza contribuțiilor. Prin urmare, nu orice pensie mare era supusă automat impozitului progresiv, ci cele încadrate în regimul fiscal special.

La 19 decembrie 2024, Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 724/2024, a declarat neconstituționale prevederile privind această impozitare.

CCR a constatat că mecanismul utiliza indicatori variabili și reguli insuficient de clare pentru diferențierea componentelor pensiilor, ceea ce afecta predictibilitatea fiscală și putea conduce la recalculări repetate. Gândul a relatat decizia CCR în ziua pronunțării.

În urma deciziei, a rămas aplicabilă impozitarea standard de 10% a venitului impozabil din pensii. Totuși, legea nu a stabilit și o procedură de restituire automată a sumelor încasate anterior în plus.

Această situație este cea pe care proiectul USR încearcă acum să o rezolve.

Astfel, partidul care a militat pentru reducerea avantajelor financiare ale beneficiarilor de pensii speciale susține, de această dată, returnarea unor sume încasate printr-o măsură fiscală menită să limiteze veniturile nete din pensiile de serviciu și militare mai ridicate.

Din perspectiva discursului politic pe care USR l-a construit în jurul pensiilor speciale, inițiativa marchează însă un contrast evident: partidul care cerea reducerea privilegiilor din sistemul de pensii solicită acum statului să restituie bani pensionarilor militari afectați de supraimpozitare, inclusiv celor cu venituri mari.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Alexandru Nazare anunță că 2027 va fi un „an-cheie al ajustării fiscale, nu un an al creșterilor spectaculoase de bugete”. Ce spune despre deficitul bugetar
16:04
Alexandru Nazare anunță că 2027 va fi un „an-cheie al ajustării fiscale, nu un an al creșterilor spectaculoase de bugete”. Ce spune despre deficitul bugetar
JUSTIȚIE Achiziția de remorchere pentru Dunăre, în centrul unui dosar de fraudă de 7 milioane de euro. Șase inculpați au fost trimiși în judecată
15:20
Achiziția de remorchere pentru Dunăre, în centrul unui dosar de fraudă de 7 milioane de euro. Șase inculpați au fost trimiși în judecată
INEDIT Unde poți călători în Europa în noiembrie 2026: 5 destinații de neratat, festivaluri spectaculoase și un hotel nou cu 20 de piscine
15:05
Unde poți călători în Europa în noiembrie 2026: 5 destinații de neratat, festivaluri spectaculoase și un hotel nou cu 20 de piscine
EMISIUNI Sistemul medical din România vs. Germania: Analiza salarizării din perspectiva unui medic cu 10 ani de experiență în străinătate
14:30
Sistemul medical din România vs. Germania: Analiza salarizării din perspectiva unui medic cu 10 ani de experiență în străinătate
SĂNĂTATE Consumul de ceai de cel puțin 3 ori pe săptămână poate reduce riscul de boli vasculare cu 11%, arată un studiu. De ce ceaiul foarte fierbinte poate avea efectul opus
14:30
Consumul de ceai de cel puțin 3 ori pe săptămână poate reduce riscul de boli vasculare cu 11%, arată un studiu. De ce ceaiul foarte fierbinte poate avea efectul opus
Mediafax
Guvernul Niculescu, în pericol să piardă sprijinul coaliției. PSD și PNL pregătesc evaluări decisive
Digi24
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Cancan.ro
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Prosport.ro
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Adevarul
Ce sporuri se calculează la pensie. Lista completă a veniturilor care pot fi valorificate
Mediafax
Un nou derapaj al lui Donald Trump. A jignit Norvegia după ce nu a primit Premiul Nobel pentru Pace
Click
Ce pretenții a avut Bunica pentru filmările cu Mircea Bravo la noul film „Băiat de milioane”. Actorul spune ce s-a întâmplat în realitate
Digi24
Capcana lui Putin: condiția care vizează direct România. De ce vrea Kremlinul Europa la negocierile privind Ucraina
Cancan.ro
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Ce se întâmplă doctore
Zodiile favorizate de Sfântul Dumitru 2026. Se anunță schimbări în dragoste și surprize financiare MARI
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Volkswagen Touareg cu motor V6 de 245 CP costă cât o mașină de oraș
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cum luptă albinele cu alți polenizatori? Un studiu trage un semnal de alarmă!
Mediafax Italia
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
Mediafax Spania
AU EXPLODAT prețurile la hoteluri! Cât a ajuns să coste o cameră
FLASH NEWS PSD i-a propus pe Marius Budăi și Bogdan Ivan pentru funcții de conducere în Camera Deputaților. Ce poziții ar urma să ocupe cei doi foști miniștri
15:26
PSD i-a propus pe Marius Budăi și Bogdan Ivan pentru funcții de conducere în Camera Deputaților. Ce poziții ar urma să ocupe cei doi foști miniștri
FOTO Pe Moșteanu l-a apucat nostalgia la aniversarea de 10 ani în politică și a publicat fotografii de arhivă cu Nicușor Dan, înainte ca partidul să-l trădeze pe actualul președinte. Fostul ministru al Apărării a fost manager de club de biliard înainte de a deveni politician
15:17
Pe Moșteanu l-a apucat nostalgia la aniversarea de 10 ani în politică și a publicat fotografii de arhivă cu Nicușor Dan, înainte ca partidul să-l trădeze pe actualul președinte. Fostul ministru al Apărării a fost manager de club de biliard înainte de a deveni politician
CONTROVERSĂ Cum a trecut Nicki Minaj, „regina rap-ului” din SUA, de la critic vehement la fana numărul 1 a lui Trump. În urmă cu zece ani, artista îi contesta politicile anti-imigrație
14:48
Cum a trecut Nicki Minaj, „regina rap-ului” din SUA, de la critic vehement la fana numărul 1 a lui Trump. În urmă cu zece ani, artista îi contesta politicile anti-imigrație
FLASH NEWS Luca Niculescu merge mâine la Chișinău, în prima sa deplasare externă ca premier. Ce se află pe agenda prim-ministrului
14:36
Luca Niculescu merge mâine la Chișinău, în prima sa deplasare externă ca premier. Ce se află pe agenda prim-ministrului
EXCLUSIV „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 26 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Gheorghe Piperea, dezvăluiri despre cazul Călin Georgescu
14:21
„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe luni, 26 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Gheorghe Piperea, dezvăluiri despre cazul Călin Georgescu
FLASH NEWS PNL și USR au depus o nouă cerere pentru comisia de anchetă „Mykonos-Nordis”. Conducerea PSD a Camerei Deputaților, obligată să supună cererea votului plenului
14:10
PNL și USR au depus o nouă cerere pentru comisia de anchetă „Mykonos-Nordis”. Conducerea PSD a Camerei Deputaților, obligată să supună cererea votului plenului

Cele mai noi

Trimite acest link pe