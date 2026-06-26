Viorel Cataramă se întreabă dacă un guvern Siegfried Mureșan „al serviciilor secrete germane” ar fi legitim. Ce argumente are

Viorel Cataramă afirmă că în spațiul public există întrebări privind influențele externe asupra deciziilor politice din România. El spune că dezbaterea a fost alimentată și de declarațiile liderului USR, Dominic Fritz, despre viitoarea formulă de guvernare.

În mesajul publicat pe Facebook, Cataramă ridică semne de întrebare privind autonomia deciziilor politice și susține că eventualele acuzații privind implicarea unor actori externi trebuie susținute cu dovezi. Vă reamintim faptul că Siegfried Mureșan a fost propus de PNL, USR și UDMR pentru poziția de premier al României. Liderii partidelor consideră că europarlamentarul ar putea reprezenta o soluție atât pentru a facilita dialogul politic și formarea unui nou guvern, cât și pentru a pune capăt crizei din România. Ilie Bolojan afirmase că Siegfried Mureșan este recomandat de experiența sa în gestionarea fondurilor europene și a investițiilor publice. Vezi AICI mai multe detalii.

Ce spune Viorel Cataramă

Viorel Cataramă a analizat și declarația lui Dominic Fritz, liderul USR. Viorel Cataramă a lansat apoi o întrebare ironică despre un presupus „guvern monocolor BND”, sugerând posibile influențe externe în politica românească.

„În spațiul public au apărut voci care se întreabă dacă marile decizii politice de la București sunt rezultatul negocierilor interne sau dacă există influențe externe semnificative asupra direcției pe care o urmează România.

În contextul discuțiilor privind viitorul premier și viitoarea formulă de guvernare, unii comentatori merg până la a vorbi despre existența unor presiuni sau interese externe care ar influența procesul decizional din România”, scrie Viorel Cataramă.

„Vom vedea în timp cum vor evolua lucrurile”

„Declarația liderului USR Dominic Fritz potrivit căreia „nu este momentul să avem un guvern monocolor PSD” a alimentat și mai mult această dezbatere. Și astfel, apare o întrebare legitimă: „dar un guvern monocolor BND (Bundesnachrichtendienst, adică serviciul de informații externe din Germania) este legitim? Adică: cât de autonome mai sunt deciziile politice majore ale României și cât de mult sunt ele influențate de contextul internațional și de parteneriatele strategice ale țării? Este o întrebare politică și geopolitică esențială, însă orice afirmație privind implicarea unor servicii de informații sau a unor actori externi în desemnarea liderilor politici români necesită dovezi clare și verificabile. Vom vedea în timp cum vor evolua lucrurile și ce răspunsuri vor oferi evenimentele viitoare”, a scris Viorel Cataramă pe Facebook.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto