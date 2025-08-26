Ziua și DEZVĂLUIRILE Oanei Țoiu: Administrația Trump a cerut „explicații” cu privire la anularea alegerilor / Ministrul contrazice fosta guvernare

La fiecare întrebare despre anularea alegerilor, Oana Țoiu mai „scapă” câte o informație nouă. „La acel moment, (n.r. oficiali din Administrația Trump) au cerut mai multe explicații față de decizia României pentru anularea alegerilor”, a spus ministrul de Externe, la conferința de presă, după Reuniunea Anuală a Diplomației Române.

Aceasta a fost întrebată dacă își menține afirmațiile privind legătura dintre anularea alegerilor prezidențiale și eliminarea din Programul Visa Waiver, lucru negat de ambasadorul în României în SUA, Andrei Muraru. Țoiu a exclus o „diferență de opinii” pe acest subiect cu diplomatul român.

Mai mult decât atât, aceasta contrazice fosta guvernare, afirmând că la baza deciziei au stat două componente: tehnică și politică. Ne aducem aminte că liderii de la acea vreme puneau decizia pe seama unor „chestiuni tehnice”.

”Nu există o diferență de opinii pe acest subiect, așa cum am și declarat de prima dată, pentru Visa Waiver și includerea României în programul de Visa Waiver există două componente, componenta tehnică și componenta politică” a răspuns Țoiu.

În ceea privește componenta politică, ministrul de Externe a ținut să „reia elementele”, într-un răspuns lipsit de coerență: schimbarea de „paradigmă” pe partea de securitate în Statele Unite, declarațiile, care a coincis (!) fix cu eliminarea României din programul guvernamental american.

Aducând aminte de comentariile vicepreședintelui american JD Vance de la München, ministrul Țoiu a transmis că oficialii americani au cerut, la acel moment, „mai multe explicații față de decizia României pentru anularea alegerilor”.

„Pe de-o parte, felul în care, la momentul respectiv, s-a schimbat paradigma administrației președintelui Trump față de felul în care se uită la securitatea, la granițe și la migrație și, la momentul respectiv – foarte apropiat de decizia comunicată de SUA de suspendare temporară a procesului de aderare a României la Visa Waiver – declarațiile de la acea vreme, asumate de oficiali americani, care au criticat în spațiul public, pe platformele mai multor conferințe internaționale, cel mai la îndemână de menționat este declarația lui J.D. Vance de la conferința de la München, la acel moment au cerut mai multe explicații față de decizia României pentru anularea alegerilor”, a declarat Țoiu, la conferința de presă comună cu omologul său moldovean, Mihai Popșoi.

Țoiu atacă Visa Waiver pe două paliere

Tot pe două componente se concentrează ministrul de Externe în abordarea reprimirii țării noastre în programul de vize: tehnică și politică. Ea a completat că diplomații români „s-au asigurat că asigură (…) informațiile care sunt necesare pentru a clarifica decizia României” (n.r. de anulare a alegerilor).

„Avem două declarații între timp, una la nivelul UE și una la nivelul NATO, care spun foarte clar că România a fost ținta unor atacuri hibride și a unor ingerințe, și acest lucru este un element foarte important, inclusiv în relația noastră bilaterală cu SUA. În acest moment, pentru a avansa în procesul de Visa Waiver, lucrăm în continuare pe aceste două paliere, palierul tehnic și palierul politic”.

Reamintim că, într-un interviu recent, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a spus clar: una dintre cauzele eliminării ține de anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

Ministerul Afacerilor Externe saluta cu mare bucurie anunțul Departamentului Securității Naționale SUA privind includerea României la Programul Statelor Unite ale Americii de scutire de viză.

„În jurul datei de 31 martie 2025, cetățenii români care doresc să efectueze vizite de scurtă ședere în Statele Unite, pentru turism sau afaceri, nu vor mai avea nevoie de viză”, anunța MAE, pe 10 ianuarie.

Pe 3 martie Homeland Security ștergea bucuria autorităților de la București.

