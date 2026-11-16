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Război în Ucraina, ziua 1.726. Zelenski anunță o întâlnire „istorică” a coaliției europene. „100% în favoarea victoriei”

Război în Ucraina, ziua 1.726. Zelenski anunță o întâlnire „istorică” a coaliției europene. „100% în favoarea victoriei”
Zelenski și Merz, unul dintre cei mai aprigi susținători ai săi
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Războiul din Ucraina a intrat luni, 16 noiembrie 2026, în a 1726-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

În timp ce americanii încearcă să aducă părțile la un numitor comun și să găsească, astfel, calea spre pace, președintele ucrainean Volodimir Zelenski transmite că se pregătește de o reuniune „istorică” a Coaliției de Voință. Aliații europeni ai Kievului se vor întâlni pentru a stabili ce poziție vor adopta în chestiunea negocierilor declanșate de SUA.

Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski - Foto: Profimedia images

Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski – Foto: Profimedia images

Totuși, Zelenski a dat de înțeles care va fi poziția: când a vorbit despre o victorie „100%”, liderul ucrainean ar fi putut face referire la continuarea războiului.

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„Pregătim o reuniune a Coaliției de Voință. Este o întâlnire importantă, ce ar putea să devină istorică. Putem defini o poziție europeană puternică, 100% în favoarea victoriei”, a anunțat Zelenski.

Mesajul lui Serghei Lavrov: fără armistițiu în timpul negocierilor!

Pe de altă parte, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a subliniat că discuțiile pentru pace nu vor fi precedate de un armistițiu în Ucraina. „A susține, așa cum face Ursula von der Leyen, că mai întâi trebuie să fie un armistițiu, înainte de a începe orice dezbatere despre securitatea europeană, este un raționament care nu duce nicăieri”, a declarat Lavrov pentru televiziunea publică rusă.

Moscova se așteaptă „ca toată lumea să înțeleagă acest lucru”, a adăugat el. Potrivit șefului diplomației ruse, țările europene urmăresc să participe în procesul de negociere „pentru a urca în ultimul tren. Cu toate acestea, declarațiile lor continuă să confirme că nu înțeleg pe deplin ce rol li s-ar putea atribui cu adevărat”.

La întâlnirea cu emisarii americani Jared Kushner și Steve Witkoff, de săptămâna trecută, președintele Vladimir Putin a transmis că, înainte de a se alătura negocierilor privind Ucraina, Europa trebuie să decidă dacă sprijină „pacea sau războiul”„Ne-am dori ca americanii să vorbească cu Europa pentru ca europenii să decidă ce vor: pacea sau războiul”.

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