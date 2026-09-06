Emisarii speciali Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, sunt la Kiev pentru a discuta cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre soluționarea conflictului ruso-ucrainean. Vizita la Kiev are loc la o zi după deplasarea la Moscova, unde a avut loc întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin.

Într-o filmare publicată de președinția ucraineană, Steve Witkoff i-a spus președintelui ucrainean:

„Ne distrăm de minune aici, iar ospitalitatea este de neegalat.Președintele a vrut ca eu și Jared să venim aici.Am avut o călătorie minunată, am luat trenul și, așa cum ați spus, a fost o călătorie încântătoare.”

Volodimir Zelenski i-a răspuns emisarului că-i mulțumește:

„Vreau să mulțumesc echipelor noastre, echipei americane. Mulțumesc întregului grup.Am avut deja două agende de discuții, vom ieși în fața presei puțin mai târziu și vom comunica cu toate grupurile.”

Președintele ucrainean le-a spus emisarilor că își dorește cu adevărat încheierea războiului cu Rusia, însă, a specificat că dorește o pace dreaptă și echitabilă.

„Toți ne dorim cu adevărat să nu mai existe război, să nu mai existe suferință, ca oamenii să nu mai moară. Vrem ca acest război să se încheie cu o pace dreaptă, echitabilă pentru noi toți.”

Putin a decretat ca începând din noaptea dintre sâmbătă și duminică, timp de trei zile, o încetare parțială a focului. Măsura presupune suspendarea atacurilor asupra capitalelor pe durata vizitei emisarilor americani.

Emisarii speciali americani Witkoff și Kushner au discutat trei ore cu Putin, vizibil încântat în filmarea postată pe site-ul Kremlinului. Liderul rus a spus că a apreciat atmosfera confortabilă pe durata discuțiilor.

Cei doi negociatori americani i-au promis liderului de la Kremlin că le vor comunica oficialilor ucraineni evaluările exprimate cu privire la posibilele mijloace de soluționare a războiului.

Kirill Dmitriev susține că deplasarea emisarilor americani la Moscova a fost „o vizită importantă de menținere a păcii”.

Sursa Video: Președinția Ucrainei