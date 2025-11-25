Prima pagină » Actualitate » Ce alimente la conserve să consumi pentru funcția creierului și sănătatea sistemului cardiovascular. Ce spun specialiștii

25 nov. 2025, 15:01, Actualitate
foto: colaj Shutterstock

V-ați gândit vreodată ce fel de conserve conțin surse reale de nutrienți care pot avea un rol important pentru sistemul cardiovascular, osos și pentru funcția creierului? Deși nu sunt neapărat printre preferatele tuturor consumatorilor, alimentele la conservă pot reprezenta o sursă de minerale, vitamine și nutrienți.

Printre aceste alimente, de exemplu, se regăsesc conservele cu pește în suc propriu, în ulei sau sos de roșii. Conservele cu pești mici (șprot, de pildă) conțin acizi grași Omega-3, iod, proteine, iar consumul lor poate contribui la reducerea colesterolului „rău”. De asemenea, consumul de pește la conservă poate ajuta și la îmbunătățirea stării vaselor de sânge.

De altfel, sardinele conțin calciu și Vitamina D. Pentru a oferi nutrienți organismului, poate fi consumat tonul în suc propriu la conservă, alături de o salată sau un preparat cu legume. Altfel, pot fi consumate și leguminoase la conservă (fasole, năut). Acestea conțin proteine vegetale, fibre și minerale.

Alimentele la conserve pot reprezenta o sursă de nutrienți

Este important ca fiecare consumator să consulte etichetele produselor, căci pot exista și alimente la conserve care sunt ultraprocesate. În conținut poate fi găsit un nivel ridicat de sare, chiar și zahăr adăugat și grăsimi saturate.

„În general, sugerez oamenilor să limiteze consumul de alimente ultraprocesate și să gătească de la zero. Conservele pot economisi mult timp și bani, așa că deseori recomand diverse tipuri în cabinetul meu.

Este important să fim sceptici și să analizăm atent etichetele pentru diferite aditivi, precum și pentru sarea și zahărul adăugat”, spune Caroline Farrell, nutriționistă cu 12 ani de experiență, înregistrată la British Association for Nutrition and Lifestyle Medicine, arată Adevarul.ro care citează Zelenagazeta.com.

Sursă foto: colaj Gandul/Shutterstock

