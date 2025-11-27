Tabel alimente | Care aliment este cel mai nociv, pentru fiecare organ în parte

Tabel alimente. Iată care aliment este cel mai nociv, pentru fiecare organ în parte. Ți-am pregătit un tabel din care rezultă alimentele nocive, pentru organism.

Se știe că, legătura dintre alimentație și organism este una directă, deoarece organismul obține din alimentație nutrienții esențiali: glucide, lipide, proteine, vitamine, minerale, apă. Acești nutrienți sunt necesari pentru funcționarea organismului pentru producerea de energie, creșterea țesuturilor și reglarea proceselor biologice. De asemenea, calitatea alimentației influențează direct starea de sănătate, de la sănătatea pielii și a organelor interne și până la riscul de a dezvolta anumite boli.

Astfel, potrivit tabelului menționat, alimentul nociv pentru ficat este alcoolul deoarece produce inflamație, steatoză hepatică, ciroză.

Pentru inimă, dăunătoare sunt grăsimile trans, provenite, spre exemplu, din margarine ieftine și prăjeli de fast-food. Acestea cresc LDL, inflamația și riscul de infarct.

Pentru creier, nociv este zahărul rafinat în exces. Acesta dereglează insulina cerebrală, afectează memoria și dispoziția.

Pentru sănătatea rinichilor trebuie să evităm alimentele ultra-sărate, ca chipsurile și mezelurile. Acestea suprasolicită filtrarea și cresc tensiunea.

Pentru pancreas, este bine de evitat băuturile carbogazoase îndulcite. Acestea solicită masiv secreția de insulină și e risc de diabet.

Pentru protejarea plămânilor, de evitat ar fi carnea procesată, de tip cârnați sau bacon: nitrații cresc riscul de boli pulmonare cronice.

Pentru sănătatea stomacului ar fi de evitat alimentele foarte picante plus alcool. Acestea afectează mucoasa gastrică și cresc aciditatea. Urmărește, mai sus, tabelul cu alimentele nocive, pentru fiecare organ în parte.

Autorul recomandă:

Ce aliment NU trebuie consumat niciodată dimineața. Reprezintă un șoc termic pentru sistemul digestiv și poate provoca diaree sau ceață mentală