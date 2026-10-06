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300.000 de pelerini, așteptați la Iași de Sfânta Parascheva. Jandarmii au pregătit măsuri speciale

300.000 de pelerini, așteptați la Iași de Sfânta Parascheva. Jandarmii au pregătit măsuri speciale
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Aproximativ 300.000 de pelerini sunt așteptați la Iași, în perioada 8-15 octombrie 2026, pentru manifestările religioase dedicate Sfintei Cuvioase Parascheva, transmite Mediafax.

Cei mai mulți pelerini, pe 13-14 octombrie

Pentru buna desfășurare a evenimentelor, Jandarmeria Română, prin Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, împreună cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, va asigura ordinea și siguranța publică în zona Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

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Potrivit estimărilor organizatorilor, cea mai mare afluență de persoane este așteptată pe 13 și 14 octombrie, când pelerinii ar putea fi nevoiți să aștepte perioade îndelungate.

Culoar unic de acces

Pentru gestionarea fluxului de persoane, autoritățile au stabilit un culoar unic de acces, care pornește de la Catedrala Mitropolitană și continuă pe mai multe străzi din municipiu, până la Bulevardul Regele Ferdinand I al României. În funcție de situația din teren, traseul poate fi extins până pe Bulevardul Regele Mihai I al României.

Pe traseu vor fi prezenți permanent preoți, voluntari și forțe de ordine, care îi vor sprijini și îndruma pe pelerini.

Recomandările jandarmilor: Atenție sporită pentru copii, vârstnici și bunuri personale

Jandarmii recomandă respectarea indicațiilor autorităților și ale organizatorilor, precum și o atenție sporită acordată copiilor, persoanelor vârstnice și bunurilor personale. Cei care urmează tratamente medicale sunt sfătuiți să aibă asupra lor medicamentele necesare și istoricul medical.

Având în vedere vremea, pelerinii sunt îndemnați să poarte haine adecvate și să aibă pelerine de ploaie, apă și alimente pentru perioada de așteptare. Telefoanele mobile trebuie să fie încărcate.

Accesul riveranilor și al persoanelor care lucrează sau studiază în zonă va fi restricționat parțial. Acestea trebuie să aibă documente justificative.

În caz de urgență, pelerinii sunt sfătuiți să solicite ajutorul celui mai apropiat jandarm sau să apeleze numărul 112.

Sursa foto: Caracter ilustrativ, arhivă

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