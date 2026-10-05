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Zeci de amenzi aplicate de jandarmi susținătorilor lui Călin Georgescu din fața Arestului Central. Au fost deschise și 4 dosare penale

Zeci de amenzi aplicate de jandarmi susținătorilor lui Călin Georgescu din fața Arestului Central. Au fost deschise și 4 dosare penale
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Ieri a fost a șasea noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Nu mai puțin de 2.000 de persoane au ajuns la locație pentru a protesta și pentru a cere eliberarea fostului candidat la prezidențiale. Jandarmeria Capitalei a anunțat, printr-un comunicat, că au fost aplicate zeci de amenzi susținătorilor săi, în doar câteva zile.

Aproximativ 2.000 de persoane au protestat duminică, pentru a șasea seară consecutiv, în fața Arestului Central din București. Este cea mai mare prezență de la începutul manifestațiilor. Susținătorii lui Călin Georgescu au venit cu steaguri ale României și au scandat „Călin Georgescu este președinte”. În urma situațiilor din ultimele zile, Jandarmeria Capitalei a aplicat 98 de sancțiuni contravenționale între 29 septembrie și 4 octombrie 2026. Amenzile au fost în valoare totală de 84.500 de lei și vizează adunările publice din zona Arestului Central.

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Fostul candidat la alegerile prezidentiale Calin Georgescu este escortat la iesirea din sediul DIICOT din Bucuresti, luni seara, 21 septembrie 2026.  ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.

„Adunări publice în zona Arestului Central, 29.09 – 04.10.2026.

Având în vedere prezența unor persoane în zona exterioară a sediului Arestului Central, jandarmii au dispus măsuri de ordine și siguranță publică pentru asigurarea unui climat de siguranță, gestionarea fluxurilor de persoane și menținerea liberă a căilor de acces către obiectiv.

În acest context, precizăm faptul că aceste manifestații nu au urmat procedura prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice”, anunță Jandarmeria Capitalei.

Zeci de amenzi aplicate susținătorilor lui Călin Georgescu prezenți la Arestul Central

Jandarmeria Capitalei anunță că manifestațiile din zona Arestului Central, desfășurate între 29 septembrie și 4 octombrie, nu au fost declarate conform Legii 60/1991. Jandarmii au aplicat 98 de sancțiuni, în valoare totală de 84.500 de lei. Au fost întocmite și patru acte de sesizare penală. Acestea sunt pentru amenințare, distrugere, ultraj și port de obiecte periculoase.

„Jandarmeria Capitalei are la fața locului echipe de dialog care au rolul de asigura dialogul permanent cu participanții la această adunare publică, explicând zilnic importanța declarării și a existenței unui organizator.

Totodată, măsurile dispuse țin cont și de caracterul rezidențial al zonei, în proximitatea obiectivului aflându-se imobile de locuințe, fiind necesară asigurarea permanentă a accesului către acestea, precum și a condițiilor normale de circulație pentru persoanele care locuiesc în zonă.

În acest context, pentru mai multe încălcări ale prevederilor legale în vigoare, jandarmii au aplicat 98 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 84.500 de lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 60 din 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice și ale Legii nr. 61 din 1991 pentru încălcarea unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Totodată, în această perioadă, jandarmii au întocmit 4 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, astfel:

  • art. 206 C.P., (amenintarea);

  • art. 253 C.P., (distrugere);

  • art. 257 C.P., (ultraj);

  • art. 372 C.P., (port de obiecte periculoase)”, a transmis Jandarmeria Capitalei.

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