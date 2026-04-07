În ce zi se fac cozonacii și pasca de Paște, de fapt Puțini români știu acest amănunt

Tradițiile românești sunt adesea pline de semnificații și bucurii, pregătirea ouălor și a cozonacilor sunt momente esențiale ale sărbătorii.

Obiceiurile nu reprezintă pură gastronomie, ci și păstrarea tradițiilor și a moștenirii culturale, dar și reuniunea familiei, relatează CSID.

Când este bine să faci cozonacii și pasca de Paște

Joia Mare, numită și Joia Patimilor, este ziua în care, potrivit tradiției, gospodinele pregătesc cozonacii, pasca și ouăle pentru Paște. Această zi ocupă un loc special în obiceiurile românești, fiind prilejul în care membrii familiei se reunesc și transmit mai departe rețetele moștenite din generație în generație.

Cozonacul este unul dintre cele mai iubite deserturi. Pentru unul reușit ai nevoie de făină albă, lapte călduț, zahăr, unt topit, ouă, drojdie, sare, coajă de lămâie și esență de vanilie.

Umplutura variază în funcție de preferințe, de la rahat, la nuci măcinate, până la cacao și stafide. Procesul de frământare și dospire este esențial pentru textura pufoasă a cozonacului, iar coacerea trebuie realizată la temperatura potrivită pentru a obține o crustă aurie și apetisantă.

Pasca, un alt preparat esențial al mesei de Paște, poate fi pregătită atât în variante tradiționale, cât și în opțiuni dietetice, fără zahăr sau aluat, adaptate preferințelor actuale. Dincolo de rolul culinar, aceste deserturi au o puternică încărcătură simbolică și sunt duse la biserică în noaptea de Înviere pentru a fi sfințite.

Când mai poți face cozonaci și pască

Dacă timpul nu permite prepararea acestor bunătăți în Joia Mare, tradiția permite ca ele să fie realizate și în Sâmbăta Mare, ajunul Paștelui. În această zi, gospodinele se grăbesc să finalizeze ultimele pregătiri pentru masa festivă.

